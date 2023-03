Em viagem romântica na Tailândia, Lore Improta e Léo Santana celebram dois anos de casados

Lore Improta compartilhou registros de viagem neste domingo, 5, em suas redes sociais e encantou seus fãs

Lore Improta e Léo Santana celebraram seu aniversário de dois anos de casamento com um jantar romântico em Phuket, na Tailândia. A dançarina compartilhou nas redes sociais neste domingo, 5, um álbum de fotos com diversos registros do passeio.

"Resumo do nosso dia especial e inesquecível em Phuket comemorando nossos 2 anos de casados", escreveu a influencer na legenda.

O casal viajou logo depois do fim do Carnaval na última semana e se hospedou em um resort de luxo em Phuket. As diárias do hotel chegam até R$ 15,5 mil para a opção mais cara, incluindo uma vila com piscina privativa com quartos que acomodam até seis adultos.

Nos comentarios da publicação os fãs do casal exaltaram eles: “Ó Lori, uma delícia acompanhar vcs na viagem..vc sempre leve...natural... acessível... Enfim, vc é real!”, escreveu uma fã, “Muito notório o quanto você está feliz. É muito bom vê-la assim!” , apontou um outro seguidor, “Que venha muitos e muitos anos”, desejou uma terceira.

Alguns fãs do casal ainda brincaram com a possibilidade de um Baby número 2, “Será que o irmãozinho da Liz, está no forno”, escreveu uma fã, “Será que já vem um bebêzinho dessa viagem??”, questionou outro, “Lorenzo vem”, brincou uma outra fã.

O local oferece atividades aquáticas como canoagem, mergulho e windsurf, além de um spa, centro fitness, piscinas, bar e restaurante para os hóspedes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore e Léo começaram a namorar no início de 2017, e viveram uma série de idas e vindas até oficializaram a união no início de 2020. Em setembro do mesmo ano, eles tiveram a primeira filha, Liz.

Lore Improta e Léo Santana visitam o maior templo religioso da Tailândia

O casal compartilhou com os fãs um pouco da agitada rotina no país asiatico. Entre passeios de tuk-tuk, costumes diferentes e a culinária exótica, Lore Improta mostrou que está amando conhecer a cultura local e os belíssimos templos.