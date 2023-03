Lore Improta e Léo Santana visitam o maior templo religioso da Tailândia e detalhe chama atenção: “Olha o pézinho!

Em viagem de lua de mel, Lore Improta e Léo Santana visitam o maior templo religioso da Tailândia; veja

Que viagem! Lore Improta (29) e Léo Santana (34) seguem derretendo os internautas com os lindos registros durante a viagem de lua de mel em Bangkok, na Tailândia.

Desta vez, o casal compartilhou com os fãs um pouco da agitada rotina no país asiatico. Entre passeios de tuk-tuk, costumes diferentes e a culinária exótica, Lore Improta mostrou que está amando conhecer a cultura local e os belíssimos templos da cidade.

Nos Stories, a loira ainda mostrou o tour que fez ao lado do marido no templo conhecido por possuir uma estátua da divindade deitada, o famoso: Buda deitado. "É muito grande, olha o pézinho", disse ela.

"Dia de agradecer e conhecer uma nova cultura incrível", escreveu Lore, que experimentou até minhocas na viagem. "Que energia! Que paz! Uma riqueza de detalhes que é impossível de passar através das fotos. Gratidão a Deus por esse dia", escreveu a dançarina na legenda.

Os seguidores dos astros não deixaram de comentar na publicação. "Que vocês aproveitem bastante as férias e tbm tragam uma irmãzinha pra Liz", escreveu uma. Outra ainda disse: "Férias merecidas!”. “Os conteúdos, seus e de Léo, estão sensacionais. Estou apaixonada pela Tailândia, por Bangkok”, elogiou uma terceira.

O casal, que são pais da pequena Liz, de apenas 01 ano, está aproveitando a viagem a dois para se conectarem com a natureza e descansarem da folia do Carnaval.

Escorpião?

Após passarem perrengue em um restaurante e comerem insetos nas ruas de Bangkok, a esposa de Léo Santana,Lore Improta revelou o motivo do casal não experimentarem outra iguaria local: o escorpião no espeto.

Lore explicou que a recomendação de não comer o animal partiu do seu guia turístico no país. "Ele não deixou a gente comer, mas eu também não teria coragem não", brincou. Ela também disse que o profissional contou que o gosto do escorpião se parece com casca de camarão.