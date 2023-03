Em meio a chuva de polêmicas, Hailey Bieber parabeniza Justin Bieber por aniversário

Hailey Bieber e o cantor se casaram em Nova York em 2018, meses após a separação do cantor com Selena Gomez

Hailey Baldwin Bieber (26), parabenizou o marido, o cantor Justin Bieber, nesta quarta-feira, 1 de março. Nascido em 1994, o cantor completou 29 anos de vida e recebeu uma homenagem da mulher, com diversas fotos de casal e um texto de aniversário.

"29 nunca pareceu tão bom! Feliz aniversário para você, meu melhor amigo. Palavras não poderiam resumir tudo o que você é. Por isso, aqui está mais alegria, mais viagens, comida deliciosa, aventuras, mais paz, diversão e acima de tudo mais amor", escreveu Hailey na declaração.

A modelo compartilhou alguns registros de momentos fofos e também uma foto de Bieber quando criança.

Entre os comentários, além das homenagens dos fãs, amigos e seguidores do cantor, também haviam mensagens sobre a polêmica entre Hailey e a ex-namorada de Justin, Selena Gomez (30). "Verificando imediatamente os comentários", comentou uma seguidora, curiosa com a situação. "Mais um ano casado com a pessoa errada", comentou outro.

A treta entre Selena Gomez e Hailey Bieber

Tudo começou quando Kylie Jenner (25) foi acusada de "jogar um shade" em meio à notícia de que a atriz e cantora a superou como a mulher mais seguida no Instagram. A mulher de Bieber acabou entrando no festival de indiretas e apareceu em uma vídeo chamada com a irmã de Kim Kardashian. Nas imagens, as duas focam as câmeras em suas sobrancelhas. Após a repercussão, Kylie tentou explicar a publicação: "Nenhuma provocação em relação a Selena. E eu não vi as postagens das sobrancelhas dela! Vocês estão criando algo do nada. Isso é bobo."

Depois da interação das modelos, Selena reacendeu a polêmica. No TikTok, a cantora comentou um vídeo antigo, de 2017, em que Hailey aparece em uma premiação, nomeando Taylor Swift (33) como a vencedora de uma das categorias. Nas imagens, a modelo faz cara de poucos amigos ao ver o resultado da premiação.

"Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada", escreveu Selena. Com os milhares de especulações na web, de que a publicação seria uma alfinetada em Hailey, que gerou ainda mais burburinhos entre os internautas, que não deixam escapar nada.