Em meio a polêmicas posts antigos de Hailey Bieber sobre Selena Gomez são resgatados

Posts da época que Selena Gomez namorava com Justin Bieber voltaram a circular em meio confusão

Semana passada, Hailey Bieber (27) e Selena Gomez (30) dividiram a internet e deixaram seus fãs em clima de guerra. Tudo começou quando Kylie Jenner (25) foi acusada de "jogar um shade" em meio à notícia de que a atriz e cantora a superou como a mulher mais seguida no Instagram.

A caçula da família Kardashian-Jenner fez dois posts que pareciam uma referência a um vídeo de Selena reclamando sobre ter exagerado ao tirar as sobrancelhas, sendo que uma dessas publicações era a captura de tela de uma videochamada por Hailey.

Em um comentário no TikTok, Kylie acusou internautas de estarem "viajando" nessa teoria, e disse que nem havia visto o vídeo da estrela de 'Only Murders in the Bulding'. Selena concordou, afirmando na rede social: "É tudo desnecessário. Sou fã da Kylie!”.

Antes, Selena já teria comentado em um vídeo de uma fã apontando uma outra indireta da modelo. No vídeo feito pela fã, ela mostra todo esse contexto e crítica Hailey pelas supostas provocações à cantora, que namorou Justin Bieber no passado. Há poucos dias, Selena apareceu nos comentários deste post da internauta e escreveu: “Está tudo bem! Eu não deixo essas coisas me derrubarem! Seja legal com todos!”

Mas as coisas tomaram uma nova direção quando a estrela comentou em um vídeo onde Hailey Bieber aparece falando mal de Taylor Swift (33), melhor amiga de Selena que então comentou em defesa de sua amiga.

A situação fez muitos se lembrarem dos antigos rumores de rivalidade entre Selena e Hailey, que surgiram em 2018. Naquele ano, Justin Bieber se casou com a modelo apenas seis meses depois de terminar seu namoro com a atriz.

Fãs relembraram a existência dessas publicações agora que parece ter ocorrido um estranhamento entre Hailey e Selena online: Hailey não escondia a sua obsessão pelo relacionamento de idas e vindas do cantor com Selena, que iniciou em 2010. Segundo sites, a famosa comentou no Twitter em 2011, quando tinha 14 anos: "Eu com certeza sou 100% time 'Jelena'".

No mesmo ano, ela disse na rede social: "Não ligo para o que dizem, Justin Bieber e Selena Gomez estarem juntos é a definição de um sonho adolescente"

"Selena só precisa postar os tuítes antigos de Jelena de Hailey e aquela foto dela segurando a revista, hora de pegar as armas com as quais você luta", ironizou uma fã.