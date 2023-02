Selena Gomez reage a supostas provocações de Hailey Bieber: ‘Não deixo essas coisas me derrubarem’

Selena Gomez comentou sobre provocações da esposa de seu ex-namorado

Selena Gomez (30) parece não ter gostado de um vídeo de Hailey Bieber (26), que já foi excluído, com supostas indiretas a ela ainda no mês passado.

A cantora comentou recentemente em um post de uma fã que abordou a polêmica e disse que não deixa essas coisas lhe derrubarem.

As informações foram publicadas pelo Page Six nesta terça-feira, 14. Uma usuária do TikTok compartilhou um vídeo em que aborda um post de Hailey, esposa de Justin Bieber (28), do mês passado.

No post que já foi deletado pela modelo, ela aparece ao lado de Kendall Jenner e outra amiga enquanto dubla a seguinte frase: “Não estou dizendo que ela mereceu, mas estou dizendo que o tempo de Deus é sempre certo”. A brincadeira de Hailey foi vista como provocação a Selena, que vinha sofrendo com críticas ao seu corpo nos dias anteriores após posar de biquíni.

No vídeo feito pela fã, ela mostra todo esse contexto e crítica Hailey pelas supostas provocações à cantora, que namorou Justin Bieber no passado. Há poucos dias, Selena apareceu nos comentários deste post da internauta e escreveu: “Está tudo bem! Eu não deixo essas coisas me derrubarem! Seja legal com todos!”.

Nas respostas ao comentário de Selena Gomez, os fãs da cantora foram enaltece-la pela sua resposta e de sempre não botar mais lenha na fogueira nessa situação toda.

Apesar do timing suspeito, Hailey já negou que estivesse alfinetando Selena na publicação. “Eu nunca comento sobre esse tipo de coisa, mas estávamos apenas tendo uma noite de garotas e fizemos um TikTok aleatório para nos divertir. Não é dirigido a ninguém”, garantiu.

Selena e Hailey posaram juntinhas no Academy Museum em outubro de 2022 e quebraram a web com o clique inusitado e tentaram colocar um fim aos boatos de que ainda sustentavam uma rivalidade.