Ela cresceu! Gisele Bündchen e Tom Brady celebram aniversário da filha caçula

Gisele Bündchen e Tom Brady abrem álbum de fotos inéditas e compartilham declarações para comemorar os 11 anos da filha caçula, Vivian Lake

A família de Gisele Bündchen e Tom Brady está em festa! Nesta terça-feira, 05, a filha caçula do ex-casal, Vivian Lake Brady, celebrou a chegada de seus 11 anos. Os pais orgulhosos demonstraram seu amor pela herdeira compartilhando álbuns de fotos inéditas com declarações emocionantes em dose dupla em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a modelo brasileiro compartilhou diversos momentos descontraídos ao lado da filha. As fotos capturam momentos das duas praticando yoga juntas, curtindo passeio a cavalos, cochilos com seu gatinho e até a surpresa de aniversário ao lado do irmão mais velho, Benjamin Rein Brady, de 14 anos.

Na legenda da publicação, a mãe orgulhosa se declarou para sua caçula: “Feliz aniversário meu raio de sol! Estou muito orgulhosa de você em todos os sentidos. Obrigada por tornar minha vida muito mais iluminada! Te amo muito!”, escreveu Gisele. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com o crescimento da menina e a semelhanças entre mãe e filha.

Já Tom Brady abriu um álbum de selfies e outros momentos especiais ao lado da herdeira, incluindo fotos de sua infância. Na legenda, o pai babão também se derreteu pela pequena: "Feliz 11° aniversário para o anjinho mais doce da minha vida! Te ver crescer e se tornar essa pessoa incrível que és me traz muita alegria!”, ele iniciou a homenagem.

“Você é sempre uma estrela brilhante para todos nós. Continua a brilhar menina, e nunca deixe de ser a pessoa especial e única que é. Te amo até a lua e de volta”, disse o jogador de futebol americano, que se aposentou em fevereiro deste ano. Vale mencionar que Tom e Gisele anunciaram a separação em outubro do ano passado por conflitos de interesse.

Alguns meses após o divórcio, a top model lamentou a decisão: “Não foi o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casados há 50 anos, e eu realmente queria que isso acontecesse. Mas eu acho que você tem que aceitar, você sabe, às vezes é a maneira que você é aos 20 anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam”, disse Gisele.

Gisele Bündchen passou temporada no Brasil:

No mês passado, Gisele Bündchen surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao dividir alguns registros de sua recente estadia no Brasil. Embora mantenha discrição sobre sua vida pessoal, a supermodelo abriu um álbum com cliques inéditos de uma viagem com sua família ao sul do país, e claro, conquistou muitos elogios por sua beleza.

Apesar de ser natural do Rio Grande do Sul, Gisele curtiu uma temporada especial com sua família em Santa Catarina. Em seu perfil oficial no Instagram, a loira abriu o álbum com um clique que captura sua beleza em um momento de descontração à beira-mar no litoral catarinense. Além disso, a modelo também compartilhou registros ao lado dos pais e de seus filhos.