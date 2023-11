Gisele Bündchen arranca suspiros ao posar em praia no Brasil: “Ficou mais linda”

Gisele Bündchen encanta seguidores nas redes sociais ao dividir registros inéditos de temporada com a família no Brasil

Nesta quarta-feira, 08, Gisele Bündchen surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao dividir alguns registros de sua recente estadia no Brasil. Embora mantenha discrição sobre sua vida pessoal, a supermodelo abriu um álbum com cliques inéditos de uma viagem ao sul do país, e claro, conquistou muitos elogios por sua beleza.

Apesar de ser natural do Rio Grande do Sul, Gisele curtiu uma temporada especial com sua família em Santa Catarina. Em seu perfil oficial no Instagram, a loira abriu o álbum com um clique que captura sua beleza em um momento de descontração à beira-mar no litoral catarinense. A musa, inclusive, deu alguns pulinhos para expressar sua alegria.

Na sequência, Gisele compartilhou momentos mais pessoais de sua viagem, como uma caneca personalizada com suas iniciais na casa dos pais, Valdir Bündchen e Vânia Nonnenmacher. A supermodelo também registrou um momento especial ao posar agarradinha ao lado deles durante sua estadia com a família.

Ainda no álbum, a loira reforçou seu compromisso com a rotina de exercícios ao exibir imagens praticando yoga ao lado de sua filha, Vivian Lake, e uma sobrinha. Mas se engana quem pensa que a modelo não saiu da dieta! Ela não resistiu e mostrou que aproveitou sua viagem para comer um pastel sem culpa. Maravilhosa, né?

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelos cliques e também pela postura de Gisele, que não abandona suas origens: “Santa Catarina ficou mais linda com a mulher mais bela do mundo”, disse uma admiradora. “É a mulher mais linda não tem jeito”, disparou outra. “O que te faz mais linda é a base de amor e valores de família”, exaltou outra.

Vale lembrar que além de Vivian, Gisele também é mãe de Benjamin Rein, fruto de seu antigo relacionamento com o astro de futebol americano, Tom Brady. O ex-casal anunciou a separação em outubro do ano passado, após 13 anos de casamento. Segundo a modelo, ela e o atleta perceberam que tinham objetivos diferentes.

Gisele Bündchen teve ano mais lucrativo após divórcio:

Embora tenha enfrentado turbulências em sua vida amorosa, a modelo brasileira Gisele Bündchen teve o ano mais lucrativo de sua carreira. A über model, que está com a agenda lotada de trabalhos, deve faturar um valor exorbitante até o fim de 2023, segundo Evan Morgenstern, CEO do CelebExperts, em entrevista ao Daily Mail.

Apesar da aposentadoria das passarelas, a loira brilha - e lucra- em publicidades: “Como a maioria dos acordos com celebridades da primeira prateleira, como a Gisele, começa nos milhões e ela fez várias campanhas em 2023, dá para dizer que ela está muito confortável e não vai precisar de nenhuma ajuda financeira de ex-marido”, disseram; descubra quanto Gisele pode faturar neste ano.