Ela cresceu! Claudia Ohana celebra aniversário da filha: ''Se tornou uma mulher''

Sua eterna bebê, Dandara Guerra, faz 40 anos e Claudia Ohana celebra aniversário da herdeira com fotos delas bem parecidas

A filha de Claudia Ohana, Dandara Guerra, está fazendo 40 anos nesta terça-feira, 10, e recebeu uma declaração especial da mãe. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos de um ensaio com a herdeira e falou sobre ela ser sua eterna bebê.

Muito parecidas, elas apareceram nos registros especiais e Claudia Ohana teceu elogios ao falar sobre Dandara, que seguiu seus passos profissionalmente e também é atriz. A matriarca se mostrou muito orgulho da mulher que ela se tornou.

"Hoje é o dia do meu bebê! O meu bebê cresceu e se tornou uma mulher forte, amiga, sincera, inteligente e etc e etc… Te amo e te desejo um mundo de possibilidades e de felicidade. Te amo", escreveu a famosa, de 60 anos.

Dandara Guerra é fruto do relacionamento de Claudia Ohana com o cineasta moçambicano Ruy Guerra. A aniversariante já foi casada com o músico Rafael Rocha, com quem teve Martim, e com o intérprete Álamo Facó, com quem teve o filho Arto.

Claudia Ohana fala sobre sua vida sexual

Solteira, Claudia Ohana garante que está feliz sozinha. Em entrevista exclusiva à CARAS, ela abriu o jogo sobre o envelhecimento e a vida sexual. "Eu fiz 60 anos e as pessoas me perguntam se ainda faço sexo, se vou me aposentar. Essas são as perguntas quando você faz 60 anos. Como se no dia seguinte você parasse de fazer sexo, você tivesse que se aposentar. É um absurdo isso [...]", disse a atriz em um trecho da conversa.

Ela também falou sobre a vida de solteira. "Sempre fiquei muito bem sozinha, mas eu sinto falta, às vezes. É gostoso namorar, mas é gostoso ficar sozinho também. Outro dia estava pensando em como é bom chegar em casa e não ter DR. Quando tinha apenas 15 anos de idade, comecei a morar junto, então, é muito tempo de D.R. Não tenho idade mais para isso. Eu sinto mais falta de me apaixonar do que de namorar...", refletiu.

