Eduardo Sterblitch recebe declaração da esposa grávida: ''Meu grande amor''

Humorista Eduardo Sterblitch completa 36 anos de idade e recebe linda homenagem da mulher, Louise D'Tuani, que está grávida do primeiro bebê

O ator Eduardo Sterblitch completou mais um ano de vida no domingo, 15, e recebeu uma homenagem especial da mulher, Louise D'Tuani (33)!

Juntos há 10 anos, o casal oficializou a união em 2015, e agora estão esperando o primeiro bebê, que vai se chamar Caetano. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que reuniu alguns momentos divertidos e fofos ao lado do artista e celebrou a chegada do aniversário de 36 anos do amado.

"Esse é o meu grande amor e essa é só uma demonstração pública de afeto. Te amo. Te desejo. Te quero pra sempre meu Zão. Feliz vida toda! Feliz nossa vida juntos! Brilha! Voa! Vou contigo!", se derreteu Louise. "Tem o vídeo inteiro no stories porque aqui eu não soube colocar. Desculpem a senhora", brincou ainda na legenda do post.

Nos comentários, Sterblitch ainda recebeu mensagens de famosos. "Hahahahahahahaha vocês são demais. Parabéns @sterblitch", disse Giovanna Lancellotti. "Viva viva tio Edu!! Viva viva Papaizin!", celebrou Fabiula Nascimento. "Vocês não existem", comentou Sabrina Sato. "Amo infinitamente", declarou Maria Gadú.

Eduardo Sterblitch ganha declaração da esposa, Louise D'Tuani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

Louise D'Tuani exibe barriguinha ao lado de Sterblitch e revela nome do bebê

A atriz Louise D'Tuani e o marido, o ator Eduardo Sterblitch, estão radiantes à espera do primeiro filho juntos! Em viagem recente na companhia de Leandro Lima (40), que deu vida a Levi no remake de Pantanal, da modelo Flavia Lucini (33), e do herdeiro deles, o pequeno Toni, além de outros amigos, o casal compartilhou lindos cliques em que aparecem juntinhos nas redes sociais.

No Instagram, Edu Sterblitch surgiu brincando ao encostar sua barriga na da mulher durante um passeio de barco. Ao abrir álbum de fotos de viagem, Louise celebrou a chegada das 23 semanas de gestação. Nos Stories, a atriz compartilhou um bilhete de boas-vindas do hotel em que estão hospedados em João Pessoa e mostrou a escolha do nome do filho, que é um menininho e vai se chamar Caetano.

