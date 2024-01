Edson Celulari celebra 21 anos de sua filha, Sophia Raia: "A vida é linda"

Edson Celulari celebra o aniversário de 21 anos de sua filha com Claudia Raia, Sophia, com linda homenagem nas redes sociais; confira!

Sophia Raia, filha de Edson Celulari e Claudia Raia, está completando 21 anos nesta segunda-feira, 15. E em celebração dessa data especial, seu pai compartilhou uma linda homenagem de aniversário nas redes sociais e encantou seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, o ator resgatou algumas fotos antigas da filha ao longo dos anos. Nos cliques, os dois apareceram juntinhos durante o crescimento de Sophia. Ele ainda compartilhou uma foto de sua herdeira com seu outro filho, Enzo Celulari, que apareceu com a irmã mais nova no colo.

Na legenda da publicação, Edson comemorou a data e deixou um belo recado para a aniversariante. "Sophia, filha amada, que a leveza te conduza a lindos lugares e a incríveis emoções. Que você compartilhe sua alegria com quem mereça e que você sempre faça o seu melhor, onde estiver. Respeite o outro, a sua história e a si mesma. Orgulhe-se da baita mulher que você se tornou.

A vida é linda, aproveite!! Eu te amo, Sosô21", escreveu o artista.

Nos comentários, Sophia se emocionou com a homenagem do pai e se declarou. "Pai, tenho o maior orgulho do mundo em ser sua filha e só tenho a agradecer a oportunidade de aprender tanto ao seu lado. Nosso companheirismo me emociona. Te amo tanto", escreveu ela.

Confira a publicação:

Sophia Raia também ganhou declarações do irmão e da mãe

Ainda nesta segunda-feira, 15, Sophia Raia ganhou declarações de aniversário de sua mãe, Claudia Raia, e do irmão, Enzo Celulari. O primogênito da família abriu um álbum de fotos de momentos especiais ao lado de sua irmã nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

"Hoje o dia é todinho dela. A mais elegante, a mais linda. Que você continue nos encantando com toda a sua simpatia, delicadeza e sabedoria, Sosô. Te amo desde sempre e não largo por nada! Que o seu novo ciclo seja tão maravilhoso quanto você. Te admiro demais. Obrigada por ter me escolhido como irmão. Eu te amo outro nível”, disse Enzo.

Já Claudia postou um vídeo contendo um compilado de momentos especiais ao lado de Sophia, narrando os registros de viagens e momentos descontraídos com palavras tocantes sobre a tão esperada chegada dos 21 anos da filha.

“Fifi, que seu caminho sempre seja iluminado com toda luz e proteção, que seus 21 anos seja lindo, um verdadeiro portal para sua nova jornada, agora como mulher! E que mulher linda que você se tornou, inteligente, generosa, amorosa e autêntica… tenho muito orgulho de ser sua mãe, estarei aqui sempre do seu lado, pra te aplaudir e amar incondicionalmente! Feliz aniversário, te amo muito e pra sempre”, disse a atriz.

