Dudu Nobre e Adriana Bombom se reencontram no aniversário da filha

Celebrando os 22 anos de Lily Nobre, o ex-casal Dudu Nobre e Adriana Bombom se reencontram na festa de aniversário de sua filha

A cantora Lily Nobre completou 22 anos no último dia 12, mas decidiu comemorar seu aniversário somente na noite desta terça-feira, 28. Para a ocasião, a ex-A Fazenda reuniu seus pais, o cantor Dudu Nobre e a apresentadora Adriana Bombom, separados desde 2009.

Lily comemorou seu aniversário em um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Junto de sua irmã Thalita Nobre, de 20 anos, ela posou na companhia do ex-casal, que se reencontrou especialmente para a ocasião. A festa ainda contou com a presença de Adrien Cunha, atual marido de Bombom.

Para a celebração, a aniversariante apostou em um lindo vestido tubinho branco. Já sua mãe surgiu com um belíssimo vestido bege, além do cabelo preto bem curtinho. Dudu seguiu o dress code da festa e apareceu de camiseta branca e shorts. Thalita, para finalizar os looks da família, escolheu um conjunto de calça e cropped.

Dudu Nobre e Adriana Bombom se casaram em 2001 e tiveram um fim de relacionamento conturbado. Em 2009, eles colocaram um ponto final em seu casamento após a apresentadora descobrir traições de seu marido. Na época, Bombom havia acabado de retornar do reality A Fazenda, mesmo que sua filha participou.

Confira as fotos:

