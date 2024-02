Adriana Bombom impressiona ao surgir com corpo escultural para desfilar no carnaval do Rio

Apresentadora e dançarina Adriana Bombom conta à CARAS Brasil o que tem feito para manter a boa forma e a saúde em dia para fazer bonito no carnaval

A apresentadora e dançarina Adriana Bombom (49), que costuma esbanjar toda a sua beleza ao desfilar pelas passarelas do samba no Rio de Janeiro e São Paulo durante o carnaval, intensificou seus cuidados com o corpo este ano. Além da rotina intensa de malhação, ela também mantém uma dieta regrada, firmando o comprometimento com seu estilo de vida saudável. “Quero abusar dos meus vestidinhos, dos meus shortinhos, sem preocupação, né?”, brinca a artista.

Musa da escola de samba Grande Rio, Bombom conta detalhes de sua preparação. A artista também tem se dedicando às aulas de samba na escola de dança de Jaime Arocha, aprimorando ainda mais suas habilidades para brilhar no carnaval.

“Tenho uma alimentação muito regrada, como de três em três horas. Treino de segunda a domingo e meu treino, ultimamente, é focado, bastante puxado, por conta do carnaval. A alimentação também fica muito regrada nesse período”, diz.

A apresentadora continua: “Tenho os cuidados com a pele e com o corpo, faço o meu bronzeamento, toda vez que eu vou para a quadra. Adoro fazer o bronzeamento da Rio Arte (clínica de Dermatologista e Estética), que é incrível. Além de hidratar a pele, ela fica com uma cor maravilhosa. Posso abusar dos meus vestidinhos, dos meus shortinhos, sem preocupação, né?”.

Bombom também faz massagem dreno-bronzeadora, para diminuir a retenção de líquidos, eliminar as toxinas e reduzir medidas, deixando também um cor viçosa na pele e também. “Também faço o tratamento com PDRN de salmão para o rosto, melhorando a elasticidade e a textura da pele, reduzindo rugas, linhas de expressão, cicatrizes, promovendo um efeito lifting natural”, conta.