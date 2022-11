Dudu, jogador do Palmeiras, se casa após dois anos de namoro com empresária

Jogador de futebol Dudu, do Palmeiras, assumiu relacionamento depois de divórcio com ex-mulher

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 16h59 - Atualizado às 17h26

Nesta quarta-feira, 16, aconteceu o casamento do jogador de futebol Dudu (30), do Palmeiras, com a empresária Paula Caroline Campos (26). O atleta e sua agora esposa estão juntos há dois anos, assumindo namoro após o divórcio do jogador de Mallu Ohanna.

Amigos e familiares compareceram à cerimônia, como o técnico de Dudu e do Palmeiras, Abel Ferreira, e os ex-BBBs Gustavo Marsengo, que por sua paixão pelo clube, se aproximou dos jogadores, e Laísa Caldas, que enviaram pelas redes sociais felicitações ao novo casal. “Muito amor para vocês”, escreveu o influenciador.

