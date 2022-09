Douglas Silva completa 34 anos e ganha homenagem de Regina Casé: ''Alegria da nossa família''

Ator Douglas Silva completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 27, e Regina Casé faz linda declaração ao amigo de longa data

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 11h53

Dia de festa na casa de Douglas Silva! Nesta terça-feira, 27, o ator está fazendo aniversário e ganhou uma homenagem mais que especial de uma amiga de longa data!

Completando mais um ano de vida, o ex-BBB, participante da edição de 2022 do reality da Globo, recebeu uma declaração fofa da atriz e apresentadora Regina Casé (68).

A famosa, que protagonizará Todas As Flores, a primeira novela original do Globoplay, postou fotos ao lado de DG e se derreteu ao comemorar a chegada dos 34 anos do artista, com quem tem relação desde que era criança. Em alguns registros, os dois aparecem juntinhos no programa Esquenta, que era comandando por Regina.

"Hoje é dia do meu amorzinho, @douglassilva! Eu dou colo pra ele, ele me dá colinho também! Quantas lágrimas né, amor? Desde pequenininho, mas também tantos risos… eu acho que ele é o cara que eu mais dou risada junto!", iniciou Casé.

"Ele não é só o DG do @bbb. Ele é um ator maravilhoso, um pai incrível e é também a alegria da nossa família!!! Você sabe o tantão que eu te amo né, Douglas? Viva você!!!! Feliz aniversário, meu amor", declarou ela.

"Te amo muitoo! Obrigado pelo carinho e cuidado que você tem por mim. Sou muito grato a Deus por você fazer parte (uns 24 anos) da minha vida!", disse DG nos comentários. "Amores! Ele, nós também te amamos! Obrigadaaaa por tanto", agradeceu Carol Samarão, esposa de DG.

Confira a homenagem de Regina Casé para Douglas Silva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Douglas Silva busca carros que ganhou no BBB 22

Recentemente, Douglas Silva revelou em suas redes sociais que foi buscar os carros que ganhou durante sua participação no BBB 22. O ator que foi finalista do reality compartilhou a novidade em seu Twitter: “Acabei de pegar meus 2 carros que ganhei no BBB”. No Instagram, Douglas compartilhou um vídeo em que aparecia ganhando os carros durante uma prova no programa e depois pegando os automóveis. “E o TBT tem tudo a ver com o dia de hoje: dia em que fomos buscar os carros que ganhei no BBB”, escreveu o artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!