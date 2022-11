Demi Moore completa 60 anos e recebe homenagem de ex-marido e sua atual mulher

Demi Moore comemora aniversário com homenagem de Bruce Willis e sua atual esposa, Emma Heming Willis

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 16h08

Nesta sexta-feira, 11, a atriz Demi Moore (60) está completando 60 anos, e quem fez questão de dar os parabéns para a artista foi o seu ex-marido Bruce Willis (67), junto de sua atual esposa, Emma Heming Willis.

“Feliz aniversário Demi Moore, nós te amamos por dentro e por fora”, escreveu a empresária ao compartilhar uma foto em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, onde ela e Bruce aparecem segurando cópias do livro da aniversariante.

Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre os anos de 1987 e 2000, tendo tido três filhos juntos, Rumer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis. Mesmo divorciados, os dois atores continuaram muito próximos e amigos ao longo dos anos.

Em março de 2009, Bruce se casou com Emma, e Demi fez questão de comparecer para comemorar a ocasião especial. Além disso, ela foi convidada para o evento de renovação de votos 10 anos depois, em 2019.

Durante a pandemia de covid-19, em 2020, Demi acabou passando a quarentena junto dos dois, e se uniu a Emma para anunciar que Bruce Willis está com afasia, um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral que afeta a comunicação.

"Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele", dizia o texto.

Emma Hemming Willis e Bruce Willis desejando parabéns à Demi Moore - Créditos: Reprodução / Instagram

Esposa de Bruce Willis se declara para o marido e relembra momento especial na vida do ator

Em seu Instagram, Emma publicou um vídeo do ator Bruce Willis cantando com a banda The Temptations. A esposa ainda se declarou para o marido. “Meu lema é não deixe o medo te parar. Por que? Porque o medo constantemente me para. O que é uma outra razão por ter me apaixonado pelo meu marido, o medo nunca para ele”, escreveu Emma.

“Quero dizer, que tipo confiança de alto nível é preciso para cantar com The Temptations? Você pode dizer o que quiser (e como disseram) mas esse cara sempre foi guiado por sua paixão e nunca deixou os pessimistas o pararem de, bem, nada. E eu tenho muito respeito, amor e admiração por este homem por causa disso”.