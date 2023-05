Daniel comove ao falar da morte da mãe: 'Ainda é muito estranho'

O cantor Daniel emociona seus fãs ao falar sobre a mãe falecida em primeiro Dia das Mães sem ela: 'Não vai ser fácil'

O cantor Daniel (54) emocionou seus fãs neste Dia das Mães ao relembrar a saudade que sente de sua mãe, Dona Maria Apparecida, que faleceu há poucas semanas. Ele fez uma homenagem para sua mãe em um post nas redes sociais e falou sobre o que está sentindo nesta data marcante.

"Tudo ainda é muito estranho. Sabe a sensação de estar vivendo um filme? Pois é, sei que sou muito privilegiado e grato por ter tido a chance de conviver com minha mãe ao longo de todos esses anos de vida, enquanto muitos não tiveram ao menos o prazer de conhecer a sua. Mas ainda não sou tão desenvolvido ao ponto de ter que me acostumar com a falta dela, em não poder dar um abraço, um beijo nesse dia tão especial. Por incrível que pareça, eu ainda chego na casa dela na esperança de vê la no sofá ou me esperando na porta com aquele sorriso… do capricho e carinho que só ela tinha em fazer o nosso arroz e feijão", disse ele.

E completou: "O que me conforta é saber que o tempo que ela esteve com a gente, eu pude aproveitar intensamente a sua presença. Não vai ser fácil passar esse dia sem a senhora mãe! Meu primeiro dia das mães sem você em 54 anos".

Por fim, ele deu um conselho para os fãs. "Por isso fica aqui o meu humilde conselho a você que tem a sua mãe do seu lado. Viva intensamente a presença dela!! Esbanje amor a esse ser tão especial. Mãe é mãe. O meu beijo a todas as mães. Parabéns pelo seu dia!!! Mãe eu amo a senhora, mais uma vez a minha gratidão por todo ensinamento e a esse legado de amor e carinho que deixou a mim e a toda nossa família!!! Saudade!!!! Fiquem com Deus", afirmou.

