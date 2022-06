Completando 40 anos, Tainá Müller celebra em família e dispara: ''Me sinto grata e feliz''

Tainá Müller usa as redes sociais para mostrar a comemoração de seu aniversário de 40 anos

Tainá Müller (40) ficou mais velha na última quarta-feira, 01!

Para comemorar a data, a atriz decidiu se juntar com sua família e amigos em um restaurante no Rio de Janeiro.

E, nesta quinta-feira, 02, ela usou seu Instagram para mostrar um pouco de como foi a festinha e aproveitou para agradecer pelas mensagens de carinho.

A irmã de Titi Müller (35) publicou uma sequência de dois registros: uma foto na qual apareceu ao lado de plaquinhas com os escritos ‘prazer’, ‘amor’ e ‘alegria’ e um vídeo do momento em que os convidados estavam cantando Parabéns Pra Você.

“E, sem querer querendo, eu encontro na parede do meu restaurante favorito do Rio, e por isso escolha mais uma vez de celebração de aniversário, exatamente tudo o que quero pra esse novo ciclo que inicia”, disse no começo da legenda se referindo às placas.

“Obrigada por todas as mensagens de carinho dos amigues da vida e dessa rede. Aos amigues que me acompanham nessa jornada. Me sinto grata e feliz. PS: bolos deliciosos sem glúten, sem farinha, sem açúcar e sem lactose (sim!) da Isabela Akkari. Amei! Virei cliente já! PS2: obrigada, Andrezza Ribeiro, amiga querida e assistente super incrível por ter organizado essa celebração”, concluiu a artista.

Confira os registros da celebração de aniversário de Tainá Müller: