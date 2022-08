Com cliques românticos, Romulo Arantes Neto se declara no aniversário de Mari Saad

A influenciadora digital Mari Saad completou 27 anos e ganhou uma linda homenagem de Romulo Arantes Neto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 15h42

Romulo Arantes Neto(35) usou as redes sociais para se declarar para a namorada, Mari Saad, que completou 27 anos de vida nesta quarta-feira, 24. O ator compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em clima de romance com a amada e prestou uma linda homenagem.

"Hoje é um dia muito especial! Um dia alegre, um dia alto astral, leve, potente, agitado, comprometido e de muito amor! Sabem por quê? Porque é aniversário dessa mulher que tenho orgulho de chamar de namorada, de minha parceira. Ela simboliza tudo isso e muito mais!", começou o artista.

Em seguida, Romulo ressaltou a admiração que sente pela namorada e se declarou. "Eu poderia dissertar um bom tempo aqui trazendo as inúmeras qualidades incríveis que ela têm, mas o foco nesse instante é compartilhar com todo meu carinho o amor e admiração que tenho por ela! PARABÉNS @marisaad ! Você merece o mundo!! Te amo!", completou o ator.

Vale lembrar que Romulo assumiu seu namoro com Mari em março deste ano. Na ocasião, o ator compartilhou o primeiro registro ao lado da influenciadora durante o casamento da empresária e assessora dos famosos, Piny Montoro. Os dois mantinham a relação em segredo e viviam o affair há alguns meses.

Confira as fotos de Romulo Arantes Neto e Mari Saad:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROMULO ARANTES NETO 🧿 Actor (@romuloarantesneto)

Mari Saad reflete sobre o aniversário

Mari fez uma reflexão sobre seu aniversário em seu perfil no Instagram. A influenciadora digital publicou algumas fotos em que aparece na praia, usando biquíni e um casado, celebrou o novo ciclo e fez um agradecimento.

"Aniversariou. 24.08. Eu fui fazer essas fotos ontem à noite, beira-mar e aproveitei o frio gostosinho pra pensar bastante em mim nessa natureza simples e gigante, que me faz muito feliz. Aí decidi escrever agora com todo o coração. Dormi e acordei grata, porque me sinto forte e saudável! Tenho uma família ímpar, poucos e bons amigos e amo as coisas simples da vida! Adoro pensar que o tempo passa e eu me sinto muito viva", disse ela no começo do texto.

A influencer falou sobre sua trajetória. "Também me deixa feliz pensar na minha trajetória. O tempo não para, mas a gente precisa dar o nosso stop pra observar a caminhada e eu tenho adorado fazer essas pausas com frequência… elas me deixam reflexiva e me ensinam bastante. Tenho a sensação de estar caminhando pra direção correta com bastante resiliência. Pelo menos o “correto” pro meu hoje. E se esforçar pra dar o máximo em todos os pilares da nossa vida, cansa, né gente? Ave Maria! Cansa! Mas também traz uma satisfação gigante."

"Não sei se com 27 eu sei admirar a caminhada sem pensar no destino, mas com certeza eu tenho me esforçado pra isso e também tenho aprendido sobre respeitar os meus limites (o que também não é nada fácil) Rs! Eu acho que precisamos sempre enfrentar todos os nossos medos e isso é uma grande tarefa. Mas me sinto corajosa mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis e o medo bate na porta… porque ele me deixa frágil, mas forte ao mesmo tempo. Agora… como eu mudei tanto nesses últimos anos! Que processão ein vida! Isso assusta a gente. Mas eu também parei de ter resistência a essas mudanças e comecei receber elas do jeito que eu descobri que eu realmente sou: mais prática e descomplicada. Isso tem me ajudado. Romantizo menos as coisas, faço o que eu realmente gosto mas também dou espaço pra coisas legais entrarem", acrescentou.

Mari completou publicação revelando o que deseja em seu novo ano. "Assim eu desejo que seja esse novo ciclo: recheado de possibilidades! Proatividade, esforço, dedicação e muita vontade de crescer! Muita saúde e muito amor por todos os cantos! Amor no gesto, no cuidado, nas pessoas que cruzarem o meu caminho… nos mínimos detalhes. Pode vir novo ano, eu tô sem pressa mas tô cheia de vontade de viver! Feliz aniversário para os virginianos também do dia 24! Parabéns pra nós", finalizou.

Confira a publicação de Mari Saad sobre seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIANA SAAD (@marisaad)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!