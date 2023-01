Com cliques românticos, Alice Wegmann presta linda homenagem no aniversário do namorado

A atriz Alice Wegamnna publicou várias fotos com o namorado, Dudu Borges, e deixou uma linda mensagem em seu aniversário

Alice Wegmann(27) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para o namorado, Dudu Borges. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em momentos românticos com o produtor musical, e rasgou elogios ao amado, que completou 40 anos de vida neste sábado, 28.

"Hoje é aniversário do Dudu, meu namorado, meu companheiro, o homem que eu mais penso, mais desejo, mais gosto de compartilhar a vida e mais me faz mergulhar em mim. Sorte a minha ele me chamar de Amor", começou a artista.

Depois, Wegamnn falou a convivência com o namorado. "Dudu me ensina sobre a dimensão de profundidade que uma relação pode ter. Esse encontro me mostrou a importância de se ter intimidade, a coragem de ser vulnerável, a força que as escolhas têm e o poder do amor como um motor na vida da gente. É mais que paixão, é mais que sonho, é mais do que imaginar - nosso relacionamento é a realidade da vida, é o cotidiano do par."

"Ele acorda todo dia e faz nosso café, e quando eu chego de um trabalho intenso, liga a banheira e acende a lareira sem eu pedir. Me bota no peito, me faz cafuné, debate sobre qualquer coisa comigo, planeja viagens, topa ver os filmes e ler os livros que eu indico. Me olha de um jeito que só eu sei. Dudu não é o cara que se joga na pista de dança, mas é o cara que se oferece pra segurar a minha bolsa preu dançar melhor. Não é o cara mais sociável do mundo, mas quando entra no chuveiro comigo vira o maior tagarela do universo", acrescentou.

Alice completou a publicação agradecendo Dudu. "Parece brabo, mas faz voz de criança quando estamos sós. E me faz rir, me faz acreditar, me embrulha, me acolhe, me salva do mundo. Obrigada pelo que faz por nós há mais de um ano, e parabéns pelos seus 40 anos, vida! para muitos você é um produtor musical, músico e empresário muito foda, mas pra mim você além de tudo é a pessoa que eu quero continuar a dormir e acordar. Vamos juntos, um dia de cada vez, mas sempre assim, do nosso jeito @duduborgesvip", finalizou.

Confira a homenagem de Alice Wegmann para o namorado:

