Com cliques raros, Sophie Charlotte celebra aniversário do irmão: "Eu te amo tanto"

Sophie Charlotte(33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial. Nesta quinta-feira, 5, seu irmão, Angelo Wolf, completou 30 anos de vida, e ela fez questão de parabenizá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques raros com o aniversariante do dia e prestou uma linda homenagem.

"Hoje você completa 30 anos ! Eu só agradeço ter a sorte de te chamar de irmão! Eu te amo tanto, tanto, tanto! Eu só quero te ver feliz e realizado meu irmão! Com você todos os momentos se tornam momentos melhores", começou.

Depois, Sophia ainda agradeceu por seu irmão ser o 'melhor padrinho do universo' para Otto, seu filho com o ator Daniel de Oliveira (45). "Você conseguiu, além de ser o melhor irmão do mundo, ser o melhor padrinho do universo! Obrigada por ser tão presente na minha vida! Na vida do Otto! Te amo! @wolfangelo. Viva você! Saúde e desejos realizados!", finalizou.

Confira as fotos de Sophie Charlotte com o irmão:

Clique de biquíni cavado

A atriz Sophie Charlotte aproveitou o momento de descanso para curtir a praia da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Enquanto renovava o bronzeado, a artista deu um verdadeiro espetáculo ao ser flagrada esbanjando suas curvas esculturais.

Nos registros feitos pelo fotógrafo, a protagonista da novela 'Todas as Flores', do Globoplay, impressionou ao surgir usando um biquíni lilás cavado e um chapéu verde. Além de renovar o bronzeado, ela também se refrescou com uma água de coco.

