Com cliques raros, Débora Falabella comemora aniversário da irmã mais velha: "Como sou sortuda"

A atriz Débora Falabella usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã mais velha. Nesta quinta-feira, 24, Junia Falabella completou mais um ano de vida, e a artista, que interpreta a personagem Lucinda na novela Terra e Paixão, da Globo, fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou três fotos: na primeira ela está ao lado da irmã em um carro. Na segunda, Débora está abraçada com a sobrinha, Irene, e a aniversariante. Já o terceiro clique a atriz aparece criança com Junia e sua outra irmã, Cynthia Falabella.

"Hoje é dia da minha irmã, Junia. Lá em casa somos 3 mulheres. Eu, Cynthia e Junia que faz aniversário hoje! Sabe aquela irmã mais velha que é uma mistura de irmã, amiga e ao mesmo tempo meio mãe porque te carregava pra tudo quanto é canto mas era responsável por você? Junia me ensinou coisa demais", disse ela no começo da publicação.

Débora seguiu a homenagem elogiando a irmã. "Passei uma parte da adolescência colada nela e hoje vejo como a sua visão de mundo e sua liberdade me influenciaram. Ela sempre foi livre, feminista e dona do seu nariz. Perto dela me sentia segura para experimentar a vida sabendo que tinha alguém olhando por mim. Sempre me acolheu", afirmou.

A atriz ainda relembrou momentos ao lado de Junia e se declarou. "Me lembro de uma época que eu tinha 18 e ela 29 a gente saia juntas e vivíamos grudadas. E nossos namorados na época eram colegas de faculdade. E além de tudo isso, Junia teve a filha mais maravilhosa de todas! Irene. A primeira neta da família. Menina amada, decidida, ponta firme, motivo de orgulho para todas nós. Jolow acho que você não tem noção do tanto que é importante ter você na minha vida e na adolescência, momento tão delicado na vida de alguém. Hoje vejo isso se repetir com a Irene lá em casa e me emociono demais. Esse é um post de aniversário mas também pra dizer: Como sou sortuda de ter você. Te amo!!!", finalizou.

Confira a homenagem:

