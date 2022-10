Com cliques raros ao lado do marido, Talita Younan se declara no aniversário de casamento: "Minha certeza"

Talita Younan publicou algumas fotos com o marido, João Gomez, e se declarou para o amado nas redes sociais

Talita Younan (30) usou as redes sociais para comemorar uma data muito importante. Nesta quinta-feira, 27, a atriz completou três anos de casada com João Gomez (41).

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques raros ao lado do amado, e comemorou o aniversário de casamento com uma linda declaração de amor.

"Três anos da escolha mais certa que eu já fiz na vida. Você é minha certeza @joaogomez. Certeza que eu encontrei o amor da minha vida, certeza que eu quero viver e curtir tudo e pra sempre ao seu lado. Viver é muito mais legal com você, meu amor", disse ela no começo da homenagem.

Talita completou a declaração falando sobre a família que eles formaram. Os dois, vale lembrar, são pais de Isabel (1). "Nossa família, nossa casa, nossas histórias, nossas viagens, nossa cumplicidade, nosso dia a dia, nosso beijo. Tudo tão, tão especial, tão diferente de tudo. Somos muito forte juntos! Te amo pra todo sempre", finalizou.

Confira as fotos de Talita Younan com o marido:

Aniversário da mãe

Recentemente, Talita Younan surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique raro ao lado da mãe, Patricia Daniel, que completou mais um ano de vida, e ganhou uma homenagem especial da herdeira.

"Minha mãe. Minha melhor amiga. Minha inspiração de força, sabedoria e amor. Feliz aniversário, minha mulher maravilha! As pessoas tinham que te conhecer e conhecer seu coração. Todos! Te amo pra sempre", declarou a artista.

