Carlos Alberto de Nóbrega celebra aniversário de casamento: "Minha vida"

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega comemorou seis anos de casado com a médica Renata Domingues com uma bela declaração

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 24, o humorista completou seis anos de casado com a médica Renata Domingues e recordou momentos especiais com a amada.

"24 de maio. Seis anos se passaram e aquilo que era pra dar errado, deu certo. Eu como de costume iria lhe escrever sobre nossa felicidade, nossa vida a dois. Mas deitado naquele sofá com a minha cabeça em suas pernas, você ouvindo suas músicas, veio a minha cabeça nossos momentos inesquecíveis nesses 8 anos. Nossa primeira viagem: Orlando! Seus olhos brilhando ao ver aquele mundo fantástico, todos aqueles chocolates que você insistiu trazer pro Brasil, e conseguiu!", começou.

Carlos Alberto seguiu listando outras situações que eles viveram jutos. "Nossa alegria ao levar os seus filhos e os meus gêmeos para Miami no réveillon…. Nossa turbulenta viagem naquele carro enorme com a bagunça que já faziam nos bancos de trás e o som alto saindo da caixa bem colada no meu ouvido. Nosso cruzeiro marítimo pelo Caribe, tanta felicidade, tanta alegria, as pessoas olhando pra você e pensando 'quem é essa moça que está com esse velho?', e você disfarçadamente mostrava sua aliança para as recalcadas senhoras no elevador."

"Nossa visita a casa do Bob Marley, só nós dois não fumamos marijuana kkkkkk e éramos os mais alegres do grupo. E a nossa corrida no mar em cima dos golfinhos? …. E novamente com os filhos em Orlando? Miami com os filhos, tanto amor e tanta união… e Nova York? Jamais irei esquecer seu olhar deslumbrante na Time Square… nosso jantar no river café, sentados naquela mesa ao lado da janela vendo Nova York do outro lado do rio… e nós dois correndo na quinta avenida debaixo de uma chuva intensa e nos abrigando numa loja que vendia malas, onde acabamos comprando uma!", acrescentou.

"Nossos passeios nos lugares mais famosos da cidade sempre de mãos dadas…. Felizes…. Tantas lembranças vieram a minha cabeça nesse momento, que troquei as palavras pela saudade. O nosso amor, a nossa cumplicidade são tão presentes quanto às viagens. São seis anos de casamento, mas uma eternidade de amor. Te amo, minha Renata, sem dúvida você é a mulher da minha vida", finalizou.

Renata também fez questão de comemorar a data em seu Instagram. "Há 8 anos nos conhecemos, e há 6 anos nos CASAMOS! Foi o SIM mais inesperado da minha vida… Meu amor, tudo com a gente é surpreendentemente diferente. Nosso amor, nossa química e nossa convivência, só Deus explica. Eu não tenho dúvidas que te amo. Só nós dois entendemos o nosso amor…. Nosso dia 24 de maio é eterno, pois somos eternos namorados!!!", disse ela.

Gêmeos de Carlos Alberto de Nóbrega completam 24 anos

Filhos gêmeos do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, Mafe Nóbrega e João Nóbrega completaram 24 anos na última semana e apareceram em uma nova foto com o pai. Os dois são frutos do antigo relacionamento do comunicador com a estrela Andréa Nóbrega.

Na foto, pai e filhos apareceram sorridentes na hora dos parabéns e os gêmeos o quanto já cresceram nos últimos tempos. "No dia 16 de maio de 2000, vocês chegaram. Nunca imaginei vê-los aos 24 anos. Que venham mais 'nunca pensei'", disse o pai coruja na legenda. Confira!