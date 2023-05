Carlinhos Brown presta homenagem para o filho, Migga Freitas: ''O mundo é seu!''

Cantor Carlinhos Brown celebra aniversário de 26 anos de Migga Freitas, que faz parte do grupo Filhos da Bahia e está curtindo dias na Europa

O cantor Carlinhos Brown (60) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 22, para parabenizar um de seus filhos, que está completando mais um ano de vida!

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou um clique atual e outro antigo em que o herdeiro, Migga Freitas, aparece ainda criança. Na legenda, Brown declarou seu amor pelo jovem, que faz parte do grupo Filhos da Bahia, ao lado de João Lucas, filho de Saulo Fernandes, Zaia, filho do ex-Terra Samba Reinaldinho, e Raysson Lima, filho de Tonho Matéria.

"Filho amado, Feliz aniversário! E que aniversário, você na Europa. Adorei sua ligação de Paris, e tenho boas lembranças daí. Lembro-me muito da primeira vez que estive aí e precisei ligar para minha mãe para desejar feliz aniversário. Eram através de cartões. Depois disso eu a presenteei com um fax, que também vinha com um telefone. Esse foi o nosso primeiro telefone", começou escrevendo no aniversário de 26 anos de Migga.

"Ou seja, você aí é igual a crescimento. Eu desejo que você sempre seja feliz, e eu veja meus netos também desfrutando através da profissão que deseje o mundo. O mundo é seu! Estou amando te ver brilhando junto a sua inseparável bateria, prestando um lindo serviço a Música Popular Brasileira. Feliz Aniversário, e que Deus lhe abençoe sempre. Volte, que vamos comemorar muito aqui na sua chegada", disse ainda o pai coruja.

Vale destacar que Migga é fruto do primeiro casamento de Carlinhos Brown com VâniaFerso, com quem também tem Nina Freitas. Com Helena Buarque, o cantor teve a atriz Clara Buarque, Chico Brown, Cecília e Leila. O famoso também é pai de Daniel e Maria Madah, da união com Danielle Barvanelle.

Confira a homenagem de Carlinhos Brown para o filho mais velho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Clara Buarque impressiona ao soltar a voz ao lado do pai, Carlinhos Brown

Carlinhos Brown dividiu um momento muito especial com seus seguidores das redes sociais recentemente. Em seu perfil no Instagram, o cantor publicou um vídeo cantando ao lado da filha, Clara Buarque (24), e a voz da jovem impressionou os internautas.

Na gravação, Brown e a herdeira, que está no ar na novela Travessia, da TV Globo, cantam a música Clareana, da cantora Joyce. Ao compartilhar o registro, o artista se derreteu pela filha. "Estar com você é sempre um presente, filha. Adoro te ouvir cantar!", escreveu ele.