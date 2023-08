Carlinhos Brown celebra aniversário da esposa: ''Amor que sinto''

Cantor Carlinhos Brown presta homenagem no aniversário da mulher, Danielle, mãe de seus dois filhos mais novos

O cantor Carlinhos Brown usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para prestar homenagem para sua esposa, que está completando mais um ano de vida! Danielle Barvanelle ganhou uma declaração do marido, com quem tem dois filhos.

Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou um lindo clique ao lado da mulher, mãe dos seus caçulas, Daniel e Maria Madah, e declarou seu amor. "Dani. Hoje nesse especial dia, fortalecido por outro aniversariante que é Fernando de Bulhões, o nosso amabilíssimo Santo Antonio, eu te desejo na fé que tenho e ao amor que sinto, um Feliz Aniversário", iniciou Brown.

"Que você sempre mantenha essa energia linda de cuidados com a nossa família, e em especial ao nossos filhos. E seja feliz em todos os momentos de sua vida. Mais uma vez, Feliz Aniversário", escreveu ainda ao legendar a postagem.

No Dia do Amigo, comemorado dia 20 de julho, Danielle homenageou o marido. "O meu melhor amigo é o meu amor! O caminho da vida fica ainda mais bonito quando verdadeiros amigos nos acompanham. Cerque-se de pessoas que vão te levar a um nível mais alto, pessoas que te incentivarão a persistir até realizar cada desejo, cada sonho. Verdadeiros amigos fortalecem e vibram com você a cada conquista. FELIZ DIA DO AMIGO!"

Carlinhos Brown também é pai dos mais velhos, Nina Freitas e Miguel, de Francisco Brown, Clara Buarque, Cecília, e Leila, os últimos quatro do relacionamento com Helena Buarque, filha de Chico Buarque e da atriz Marieta Severo.

Carlinhos Brown canta ao lado da filha, Clara Buarque

Recentemente, o cantor Carlinhos Brown subiu pela primeira vez no palco de teatro com a filha Clara Buarque, que se destacou como atriz em 2023 com a personagem Bia na novela de Gloria Perez, Travessia.

Em seu perfil no Instagram, o artista, integrante do grupo Tribalistas ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, se apresentou com a herdeira em um show em Salvador, na Bahia. Os dois subiram juntos no palco do Teatro Sesc Casa do Comércio. No registro publicado, o famoso reuniu alguns momentos da apresentação com Clara.

"Eu tive a alegria de participar da reinauguração de um teatro tão importante como @teatrosesccasadocomercio levando o show “Umbalista”. A noite se tornou ainda mais especial porque tive a companhia de minha filha amada, @clara.buarque, no palco. Foi a primeira vez que fizemos essa parceria no palco de um teatro. Fazer parte desse momento tão significativo para o cenário artístico e cultural baiano foi magnífico!", celebrou.