Carla Diaz comemora aniversário e 30 anos de carreira: "Novos sonhos"

A atriz Carla Diaz postou nas redes sociais o ensaio fotográfico que realizou para comemorar seu aniversário de 30 anos e também os 33 de carreira

Carla Diaz tem motivos em dobro para comemorar! É que nesta terça-feira, 28, a atriz completa 33 anos de vida e 30 de carreira, e para celebrar as duas datas importantes, ela realizou um ensaio fotográfico temático e dividiu as fotos com os seguidores das redes sociais.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece usando um macacão justo e luvas pretas, cercada de câmeras e televisões, fazendo referência a sua profissão. Além disso, ela também mostra um bolo de aniversário.

Ao dividir o ensaio, Carla, que também fez parte do BBB 21, refletiu sobre o novo ciclo. "Hoje completo 33 anos de idade e 30 anos de carreira! Se fosse para expressar todos esses anos em uma única palavra, com certeza seria: GRATIDÃO", afirmou a artista no começo do texto.

"Tantas realizações, tantos trabalhos, provas do quanto Deus cuida de cada detalhe. Hoje inicio esse novo ciclo com muita vontade de alcançar novos voos, correr atrás de novos sonhos, cuidar ainda mais da minha saúde e da minha família!! Que venham mais desafios, mais conquistas, bem-vindo novo ciclo", finalizou.

Ao longo desses 33 anos de carreira, Carla se destacou com suas personagens em vários projetos, como nas novelas: 'Chiquititas', no SBT, 'O Clone' e 'A Regra do Jogo', da Globo, e nos filmes 'A menina que matou os pais' e 'O menino que matou meus pais'.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz se revolta com rumores envolvendo Lucas Lucco

A atriz Carla Diaz foi alvo de boatos sobre a sua vida pessoal e desmentiu tudo. Ela apareceu nos stories do Instagram para negar os boatos de que o ator e cantor Lucas Lucco, com quem trabalhou no filme Rodeio Rock, teria sido pivô do fim do seu namoro com Felipe Becari. Os rumores circularam pela internet e ela já tratou de colocar um ponto final.

"É óbvio que eu tive que vir aqui desmentir porque é um absurdo. Primeiro é uma falta de respeito com mulher e outra, falta de respeito com o meu trabalho. Eu sou atriz há 30 anos, então eu exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir para um monte de mentira. Então, para você que gosta de história de ficção, de romance, eu indico assistir ao filme Rodeio Rock, que está em todos os cinemas do Brasil", disse ela.