Camilla Camargo presta bela homenagem no aniversário do irmão: "Te admiro"

Nas redes sociais, a atriz Camilla Camargo prestou uma bela homenagem para o irmão caçula, Igor Camargo, que completou 30 anos

Camilla Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem para o irmão caçula, IgorCamargo, que completou 30 anos de vida neste sábado, 27. No Instagram, a atriz postou uma foto abraçada com o rapaz e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é seu dia... que orgulho que eu tenho de você. Te amo, admiro e sou muito grata por ter você como irmão, por compartilhar com você, mesmo você demorando dias pra responder seu WhatsApp hahahaha", brincou ela no começo do texto.

Em seguida, Camilla, que também é irmã de Wanessa Camargo, que está no BBB 24, completou a postagem desejando o melhor para Igor. "Seu coração é especial, você é especial e merece tudo de mais lindo no mundo. Parabéns", finalizou a artista.

Os fãs de Camilla também parabenizaram o filho caçula de Zilu e Zezé Di Camargo. "Parabéns pra ele. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente", disse uma seguidora. "Viva ele! Parabéns, para o Igor! Que seja feliz e muito abençoado", desejou outra. "Feliz aniversário para o Igor, um jovem corajoso, destemido e inteligente, com certeza fará sua história. Que Deus o abençoe grandemente", falou uma terceira.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Zilu e Zezé Di Camargo celebram aniversário do filho caçula

Igor Camargo, o filho caçula de Zilu e Zezé Di Camargo, completou 30 anos de vida neste sábado, 27, e ganhou uma homenagem especial dos pais nas redes sociais. Zilu foi a primeira a homenagear o herdeiro. Ela postou uma foto com o aniversariante e não poupou elogios a ele.

"Filho hoje é seu aniversário, mas o presente é meu. Sabe por quê? Porque você é um filho que todas as mães queriam ter. Igor, você é sábio! Inteligente! Culto! Simples e de um caráter invejável! Filho, Parabéns! Felicidades e muitos anos de vida! Aproveita seu dia e todos os dias com muita alegria, saúde e paz. Te amo incondicionalmente!", declarou ela.

Zezé Di Camargo também homenageou Igor nas redes sociais. "Filho parece que nunca cresce pra gente. A impressão é que eles continuam ainda aquele bebê que carregamos no colo e cuidamos. Hoje é seu dia, filho!!! Parabéns, que Deus abençoe cada passo da sua vida, te dando saúde, alegria e que vc alcance tudo q almejar na vida. Te amo e te desejo o que a vida possa dar de melhor. Feliz aniversário, meu filho!!!!", falou o sertanejo. Confira as homenagens!