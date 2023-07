Camilla Camargo comemora aniversário do filho com festa intimista

A atriz Camilla Camargo comemorou o aniversário de quatro anos do filho, Joaquim, com uma festa em família

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a festa intimista que realizou para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Joaquim. O menino, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou quatro anos neste domingo, 23.

Passando alguns dias na fazendo do pai, o cantor Zezé Di Camargo, em Araguapaz, Goiás, ela mostrou o herdeiro celebrando mais um ano de vida com um bolo chocolate, ao lado do papai e da irmã caçula, Julia, de dois anos.

Ao compartilhar no feed do Instagram, Camilla aproveitou para prestar uma homenagem especial para Joaquim. "Meu amor da minha vida, enquanto escrevo aqui você está agarrado comigo dormindo; e sei que você não vai nem ler isso aqui mas preciso agradecer a Deus", disse ela no começo do texto.

Ela seguiu agradecendo a vida do filho e rasgou elogios para ele. "Agradeço por mais um ano da sua vida, 4 anos que me tornei mãe e foi a melhor coisa que já me aconteceu, meu papel mais importante, me tornei protagonista da minha história. Você é um dos seres humanos mais lindos que conheço, se não o mais, com o coração cheio de bondade."

A filha de Zilu Camargo finalizou o texto se declarando. "Que sorte a minha ser a mãe desse menino tão gente boa; tão esperto. Obrigada senhor, obrigada Leonardo. Nunca poderei agradecer o suficiente pela sua vida, meu filho. Te amo mais que o infinito e além. Parabéns", finalizou.

Nos comentários, os familiares de Camilla parabenizaram Joaquim. "Amor maior do mundo! Felicidades, meu anjo!", disse a vovó Zilu. "Viva Joaquim, nosso amor, nossa luz", escreveu a cantora Wanessa Camargo. "Mais um pedacinho da minha razão de viver!!!", se derreteu Zezé.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Momento divertido com os filhos

Recentemente, Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado dos filhos, Joaquim e Julia. A filha de Zilu Camargo está passando alguns dias na fazenda do pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, e aproveitou o dia ensolarado para se divertir na piscina com os herdeiros.

Na foto postada no feed do Instagram, os três aparecem usando roupas de banho e fazendo pose na sala da casa, antes de saírem para brincar do lado de fora. Ao dividir o momento especial com Joaquim e Julia, a mamãe coruja se derreteu. "Mamis estátua", escreveu ela.