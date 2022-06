Caio Afiune comemora aniversário de 28 anos de Arthur Picoli: "Amo você"

O ex-BBB Caio Afiune prestou uma homenagem especial para Arthur Picoli nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 19h23

Caio Afiune(33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de um grande amigo.

O ex-participante do BBB 21 compartilhou uma foto ao lado de Arthur Picoli, que completou 28 anos nesta terça-feira, 21, e parabenizou o instrutor de crossfit, que também participou da mesma edição do reality.

"Parabéns meu irmão, tudo de melhor no mundo pra você! Que se inicie um novo ciclo, recheado de realizações, sucesso, saúde, paz, amor e vitórias! Amo você irmão!", escreveu Caio na publicação.

Os seguidores do ex-BBB também parabenizaram Arthur. "Parabéns, muitas felicidades", desejou uma seguidora. "Feliz aniversário, Arthur. Muita saúde e sucesso", falou outra. "A dupla de milhões, amo vocês! Felicidades Arthur", comentou uma fã. Arthur também agradeceu a mensagem do amigo. "Te amo, irmão", declarou ele.

Recentemente, Caio se reencontrou com o cantor Rodolffo (33). Os dois ficaram amigos durante o BBB 21 e a amizade seguiu firme fora do reality. No Instagram, o sertanejo mostrou o registro no qual os dois apareceram sentados lado a lado em uma cama de casal. "Íhh! Olha quem brotou aqui no quarto do líder...", brincou ele.

Confira a homenagem de Caio para Arthur: