Bruno Gissoni completa 36 anos e ganha homenagem da esposa, Yanna Lavigne: ''Desmedido amor''

Atriz Yanna Lavigne faz declaração no aniversário de 36 anos do marido, Bruno Gissoni, pai de suas duas filhas, Madalena e Amélia

Dia de festa na casa da família Lavigne Gissoni! Isso porque, nesta sexta-feira 09, Bruno Gissoni está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o ator, irmão de Rodrigo Simas (30) e Felipe Simas (29), foi homenageado pela mulher, Yanna Lavigne (33), com quem está desde 2013 e tem duas filhas, Madalena (5) e a pequena Amélia, de 10 meses.

Comemorando a chegada do aniversário de 36 anos do amado, a famosa publicou cliques românticos em que aparece coladinha com Gissoni em uma praia durante viagem para Fernando de Noronha e declarou seu amor.

"Esse imenso, desmedido amor. Vai além de seja o que for. Vai além de onde eu vou", iniciou ela, citando a música Linha do Equador, do cantor Djavan (73). "VIVA TU, meu amor!!!", se derreteu Yanna Lavigne na legenda.

"Lindosssss e plenos", "É muita lindeza!", "Amores vibrantes e amados demais", "Seus lindos! Viva Bruno!", "Casal nota 1000! Que Deus continue abençoando vocês", elogiaram os seguidores.

Vale lembrar que Bruno e Yanna se conheceram em 2011 durante uma oficina de atores da Record TV, e engataram romance no carnaval de 2013, e tiveram um relacionamento de idas e vindas.

Confira a declaração de Yanna Lavigne para o maridão, Bruno Gissoni:

