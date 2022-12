Yanna Lavigne arranca elogios de seguidores ao surgir de biquíni

Atriz Yanna Lavigne deixa seguidores babando com ‘beleza natural’ ao aparecer de biquíni nas redes sociais

A atriz Yanna Lavigne (33) decidiu deixar seus seguidores babando nesta quinta-feira, 1. Em suas redes sociais, ela publicou uma foto exibindo seu corpão nas fotos de biquíni, enlouquecendo os fãs com sua comemoração de aniversário.

Esposa de Bruno Gissoni (35), a atriz aproveitou seu dia para celebrar seu aniversário de 33 anos. “Isso foi no meu niver. É tipo um banho de sal grosso, só que infinito, dessa cor, com essa transparência justo no meu niver. Me sinto abençoada”, escreveu ela na legenda da publicação no seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela aparece com um conjunto de biquíni amarelo, esbanjando sua beleza natural, aproveitando a água do mar. Yanna ostenta seu corpão, levantando os braços para o céu, sorrindo e se divertindo muito.

A foto da atriz curtindo a praia arrancou elogios de seus seguidores. “Você é”, escreveu seu amado. “Parabéns pelo seu aniversário e por esse corpo depois de duas filhas”, brincou uma seguidora. “Feliz existência”, desejou outro. "Maravilhosa! Tanta luz que reflete até no mar", elogiou uma terceira internauta. "Feliz aniversário meu amor! Que Deus te abençoe sempre e te guarde", celebrou mais uma, nos comentários da publicação de Yanna.

Veja a publicação de Yanna Lavigne curtindo a praia para celebrar seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)



Yanna Lavigne posta fotos das herdeiras e impressiona web com semelhança

Recentemente, Yanna Lavigne compartilhou um lindo registro das filhas, Madalena e Amélia. No registro, a irmã mais velha aparece agarrada com a caçula enquanto elas comem pão. "Feliz dia das crianças. Que elas sejam preservadas, cuidadas com compaixão, empatia e acima de tudo respeito! E acima disso tudo, amor", escreveu a mamãe coruja.

A semelhança entre as herdeiras de Yanna e Bruno Gissoni chamou a atenção da web. "Elas são iguaizinhas", "Cara de uma, focinho da outra", "Essa meninas são lindas", "Fofura em dose dupla", dispararam.