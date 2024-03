Bianca Castanho comemora 14 anos de casada com declaração para o marido

A atriz Bianca Castanho recordou as fotos do dia de seu casamento com Henry Canfield, e se declarou para o amado nas redes sociais

Bianca Castanho usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A atriz completou 14 anos de casada com o marido, Henry Canfield, nesta última quarta-feira, 13, e fez questão de celebrar mais um ano de união recordando as fotos do dia do casamento.

"Ontem foi o nosso aniversário de casamento… 14 anos desse dia… do dia que eu fiz a minha melhor escolha. Já vivemos tantas coisas juntos… tantas alegrias, tantos desafios, superamos muitos obstáculos, mudamos de casa, de país, amadurecemos… e o principal, tivemos a nossa filha, que é o amor das nossas vidas, para completar a nossa família e fortalecer ainda mais o nosso amor!!!", escreveu a artista, que é mãe de Cecília, de 11 anos.

Bianca completou a postagem celebrando a parceria com o marido. "Tenho muito orgulho da nossa história, da nossa parceria, da nossa cumplicidade e me sinto muito feliz e abençoada por poder compartilhar essa caminhada da vida ao seu lado! Te amo ontem, hoje e para sempre, Henry Canfield", declarou ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Castanho (@biancacasttanho)

Bianca Castanho comemora aniversário de 45 anos

A atriz Bianca Castanho usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu no seu aniversário. Ela completou 45 anos de vida no dia 25 de janeiro.

No seu perfil oficial no Instagram, a artista, que atualmente mora nos Estados Unidos com o marido, Henry Canfield, e a filha, Cecília, compartilhou uma foto em que aparece toda produzida, segurando seu bolo de aniversário, e se mostrou grata pelo novo ciclo.

"Foram tantas homenagens e mensagens lindas que não tenho nem palavras para agradecer… fiquei muito feliz e emocionada. Muito obrigada. Cheguei nos meus 45 anos cheia de amor e gratidão!!!", escreveu a atriz na legenda da publicação. Confira a publicação!