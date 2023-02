Bell Marques posta foto rara e celebra 42 anos com a esposa: ''Não duvidei do nosso amor''

Aos 70 anos de idade, cantor Bell Marques faz linda declaração para a mulher, Ana Marques, ao comemorar 42 anos de união

O cantor Bell Marques, de 70 anos, se declarou para a esposa nas redes sociais ao celebrar mais um ano de união!

Na terça-feira, 31, o compositor prestou uma linda homenagem para a mulher, Ana Marques, mais conhecida como Aninha, nos 42 anos de casamento. Eles são pais de dois filhos, Rafa e Pipo Marques.

"Sabe, amore! Nesses 42 anos de casado, duvidei da luz do sol, duvidei da verdade, duvidei do tempo, mas não duvidei do nosso amor. O amor é nossa melhor companhia, já não sei mais andar sozinho pelos caminhos. Que sorte a minha ter te encontrado, para poder viver depois de 42 anos juntos, momentos únicos, como atravessarmos a sala da nossa casa de mãos dadas", começou escrevendo o artista ao publicar um clique raro dos dois juntinhos em seu perfil no Instagram.

"Parece uma distância curta, mas para o nosso amor esse tempo é eterno. É por isso, amore, que te amo tanto quando te amo! Agradeço a Deus por ter você ao meu lado, para eu continuar te amando para sempre, como a luz da lua em noite sossegada. Que essa chama continue aquecendo os nossos corações! Te amo! Parabéns!", finalizou Bell Marques.

Nos comentários, Rafa Marques elogiou os pais: "Meu exemplo de amor e relacionamento!", declarou ele. "Amo bem muito!", disse a cantora Solange Almeida. "Vocês são lindos!", exaltou Thaynara OG.

Confira a declaração de Bell Marques para a esposa, Ana:

Bell Marques e Durval Lelys dividem palco após 28 anos

Os cantores Bell Marques e Durval Lelys (64) protagonizaram um momento histórico. Depois de 28 anos, os dois voltaram a dividir o mesmo palco e agitaram os fãs com um repertório repleto de sucessos do axé music em novembro de 2022.

Os dois se apresentaram na segunda edição do cruzeiro Vumbora Pro Mar e também contou com as participações especiais de Rafa e Pipo Marques. O repertório contou com canções como Não Tem Lua, Diga Que Valeu, Cabelo Raspadinho e Dia dos Namorados.

