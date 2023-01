Ator da Globo se declara para o namorado: ''Me apaixonando cada vez mais por esse gostoso''

Ator Igor Cosso, de novelas da Globo, completa 32 anos de idade e faz linda declaração para o namorado ao postar registros de viagem romântica

Nesta terça-feira, 31, o ator Igor Cosso usou suas redes sociais para publicar registros encantadores ao lado do namorado!

O artista, que participou de novelas da Globo como Salve-se Quem Puder, Amor Eterno Amor, e Malhação, completou mais um ano de vida na segunda-feira, 30, e aproveitou para declarar seu amor pelo advogado Heron Leal.

Em sua conta oficial no Instagram, Igor compartilhou três fotos dos dois curtindo viagem para a praia em comemoração ao seu aniversário. Em um dos cliques, eles posaram sem camiseta e o ator ganhou carinho e um beijo no rosto do companheiro.

"A gente mora juntos, malha juntos, dorme todo dia juntos e eu continuo me apaixonando cada vez mais por esse gostoso de cachos. Como pode?", escreveu Cosso, que acabou de completar 32 anos de idade.

Na sequência, o ator se derreteu pelo namorado e celebrou a parceria: "Obrigado por transformar meu aniversário e qualquer data em momentos tão especiais. Te amo, Pequeno!".

Heron parabenizou Igor ao publicar vídeo na web: Mais um ano de muito amor. Que sorte a minha ter você sempre por perto! Parabéns meu amor, te amo!"

Vale destacar que Igor Cosso e Heron Leal estão juntos há três anos. Os dois assumiram o romance publicamente em junho de 2020, mês do Orgulho LGBTQIA+.

Confira a declaração de Igor Cosso para o namorado:

Igor Cosso se revolta ao ver foto sua sendo usada em propaganda de sauna gay

O ator Igor Cosso surpreendeu seus seguidores em 2022 ao compartilhar um absurdo que havia acabado de descobrir. Acontece que o famoso teve suas fotos usadas na propaganda de uma sauna gay em Curitiba, Paraná, sem sua autorização.

Irritado com a situação, o artista deixou claro que estava disposto a buscar medidas legais para resolver o caso. "E uma sauna gay de Curitiba que tava usando fotos minhas em posts e propagandas deles no Instagram e me mandaram?", começou ele. Em seguida, ele explicou que teria a ajuda do namorado para resolver a situação. "Ainda bem que meu namorado [Heron Leal] é advogado. Olha isso! 'Safofo', pqp. É cada uma na minha vida viu. Hehe", completou.