Ao lado da família, Roberto Justus antecipa comemorações de Páscoa: “Muito amor!”

O empresário Roberto Justus (67) resolveu celebrar a páscoa antecipadamente. Em um clique pra lá de especial, o famoso mostrou que reuniu a família para comemorar a data mais cedo, pois irá viajar no próximo fim de semana.

Neste domingo, 02, ao lado da mulher, Ana Paula Siebert (35) e das filhas, Vick (02), e Rafinha Justus (13), fruto de seu antigo relacionamento com Ticiane Pinheiro (46), Roberto apareceu esbanjando um grande sorriso na companhia das mulheres de sua vida, e claro do coelhinho da páscoa. "Almoço delicioso de Páscoa antecipada”, celebrou.

Assim como a celebração, os elogios também começaram mais cedo. "Família linda!”, disse um. “Nesta foto eu perco até pro coelho na beleza!”, brincou outro. "Todos lindos e Rafinha está ficando uma mocinha muito fofa”, elogiou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente Roberto Justus comentou sobre o novo visual de sua esposa. Atráves de um post nas redes sociais, o empresário e apresentador elogiou a amada.

