Em meio a tratamento contra câncer, Roberto Justus abre o sorrisão posar com a filha

Roberto Justus se derreteu ao posar todo sorridente com a caçula, Vicky, nos braços; veja

O empresário Roberto Justus (67) surpreendeu os seguidores na manhã desta quinta-feira, 02, ao posar para um clique fofíssimo ao lado da filha, a pequena Vicky, de apenas 2 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Ana Paula Siebert (35).

Nas redes sociais, o apresentador, que está em tratamento contra um câncer na bexiga, se derreteu pela pequena ao surgir com a menina envolta nos braços e chamou atenção por toda simpatia e beleza.

Enquanto a herdeira usou uma blusa amarela sobreposta por uma jardineira cinza, o paizão coruja surgiu com uma polo na cor preta.

Na legenda, Roberto contou um pouco de sua rotina com a pequena: “Levando a minha princesa para escola! E como é difícil sair de lá!”, escreveu com carinho na publicação.

Os fãs e amigos ficaram admirados com a beleza de pai e filha: “Fotocópia da mãe, gente!”, escreveu um. “Meus amores! Que saudades”, afirmou a mãe coruja. “Linda, linda igual à mamãe dela... xerox!”, observou mais uma. “Exemplo de pai”, disse uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ROBERTO JUSTUS:

Beleza vem de família!

A esposa do empresário, Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert postou um clique em família que deixou os seus seguidores completamente encantados.

De volta da temporada de férias, o casal, a filha, Vicky e Rafaella Justus , fruto do antigo relacionamento do magnata com a apresentadora Ticiane Pinheiro (46), posaram muito felizes em São Paulo.

"Chegamosss São Paulo & Family prontos para ir comemorar o aniversário das pitucas Kiki e Nena!", escreveu na legenda da postagem compartilhada em sua conta no Instagram.