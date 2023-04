Antonio Fagundes é homenageado pela mulher, Alexandra Martins: ''Ao seu lado todos os dias são de festa''

Ator Antonio Fagundes completa 74 anos e ganha declaração da esposa, Alexandra Martins, e artistas como Grazi Massafera e Romulo Estrela

O ator Antonio Fagundes completou mais um ano de vida na última terça-feira, 18, e recebeu uma homenagem especial da esposa, Alexandra Martins (44)!

Em seu feed no Instagram, a atriz declarou seu amor pelo marido ao celebrar a chegada dos 74 anos dele e publicou uma série de registros do amado. Em um deles, ela posou dando um beijo no rosto de Fagundes. Os dois estão juntos desde 2007 e se casaram em 2016.

"Vida do meu Amor, ao seu lado todos os dias são de festa, mas hoje celebro o dia em que a existência ficou especial e única porque você chegou. E porque você chegou eu sou a pessoa mais feliz deste e de qualquer outro mundo. Obrigada, minha Paixão, por tanto e tudo. Com a minha mão atada a sua, desejo que seja linda a sua nova volta ao sol. Quero você, amo você infinito e além", escreveu Alexandra na legenda do post.

Nos comentários, Fagundes agradeceu à mulher e se derreteu: "Razão do meu viver. O melhor e maior presente da minha vida. De todas as galáxias. Obrigado pela alegria, inteligência, humor,carinho, atenção, respeito. Te amo".

Grazi Massafera (40) e Romulo Estrela (39), que contracenaram com o veterano em Bom Sucesso (2019), também parabenizaram Antonio na web. "Hoje é aniversário desse cara incrível e artista incontestável! Amamos você", disse Estrela. "Hoje o dia é dele, mestre Antonio Fagundes. Admiração gigante! Feliz seu dia, feliz novo ciclo, feliz de quem tem a honra de ter você por perto. Pessoa linda", comemorou Grazi.

Confira a declaração de Alexandra Martins para Antonio Fagundes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandra Martins (@aalexandramartins)

Antonio Fagundes fala sobre participação em remake de 'Renascer'

Antonio Fagundes, um grande veterano da atuação, já esteve em novelas de muito sucesso ao longo de sua carreira. No ar com a reprise de O Rei do Gado, ele falou sobre uma possível participação na releitura de Renascer, trama da Globo que foi ao ar em 1993 e agora está sendo reescrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

Em conversa com a CARAS Brasil, durante a estreia VIP da peça A Herança, estrelada por seu filho, Bruno Fagundes, e o ator Reynaldo Gianecchini, ele elogiou a trama e abriu o jogo sobre uma possível participação. "Sempre topo, se a proposta e o salário forem bons. É uma novela belíssima, e o texto também. Com certeza se fizerem [o remake] será um enorme sucesso."