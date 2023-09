Angélica abre álbum de fotos do aniversário de Luciano Huck: "Surpresa"

O aniversário de 52 anos do Luciano Huck contou com festa surpresa ao lado da família e de amigos famosos; confira o álbum de fotos!

No último domingo, 3, o apresentador Luciano Huck completou 52 anos. E em celebração dessa data tão especial, o comandante do Domingão com Huck ganhou uma festa surpresa de sua família e amigos em São Paulo, sua cidade natal.

E nesta segunda-feira, 4, sua esposa, a apresentadora Angélica, compartilhou em suas redes sociais o álbum de fotos da festa do maridão. O casal comemorou a data ao lado dos filhos, Joaquim, Benício e Eva, com direito a bolo temático e parabéns super animado!

A festa também contou com convidados famosos, incluindo a atriz Claudia Raia, a apresentadora Xuxa e seu marido, o ator Junno Andrade. Juntos, eles posaram para as fotos compartilhadas no Instagram de Angélica.

"Ontem foi dia de celebrar a vida do meu amor, @lucianohuck! Com direito a uma linda festa surpresa organizada por seus amigos e familiares de SP (a cara dele de surpresa). Todo mundo reunido para celebrar a vida! Agradecimento em especial para Adriana e Mateos por todo carinho e recepção!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Luciano Huck é surpreendido pela família no 'Domingão'

O aniversário de 52 anos do Luciano Huck foi repleto de surpresas. No programa que foi ao ar no último domingo, 3, do Domingão com Huck, o apresentador foi surpreendido por sua família. Angélica e os três filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva, invadiram o palco comemorar o aniversário do famoso.

A edição do programa de aniversário contou com a presença das cantoras Maiara e Maraisa. As sertanejas cantaram uma música para Huck com Rafael Portugal, Padre Fábio de Melo, dona Déa Lucia e Lívia Andrade.Foi então que a esposa do apresentador invadiu o palco com a caçula. Depois, os meninos entraram carregando o bolo de aniversário.

"Parabéns, amor. Deu certo, gente", comemorou a apresentadora. "Vocês me enganaram muito", reagiu Huck. "Você não esperava? Fala a verdade", questionou ela. "Juro [que não]. Hoje eu estava zero [pensando nisso]", garantiu. "As coisas mais importantes da minha vida estão nesse palco hoje: minha família, meus amigos, vocês representando o Brasil inteiro", acrescentou ele.