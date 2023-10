Andreia e Luigi Baricelli celebram aniversário do filho com festa intimista

Vicenzo Baricelli, filho de Andreia e Luigi Baricelli, ganhou uma festa para comemorar seu aniversário de 22 anos

Andreia e Luigi Baricelli organizaram uma festa intimista para comemorar o aniversário do filho, Vicenzo Baricelli, que completou 22 anos de vida. No vídeo publicado no feed do Instagram nesta sexta-feira, 20, o rapaz aparece sorridente ao comemorar o novo ciclo ao lado dos pais e da namorada.

Ao dividir o vídeo da publicação, Andreia prestou uma homenagem ao filho. "É incrível como o tempo voa. Há 22 anos, você chegou ao mundo e preencheu nossas vidas com alegria e amor. Lembro-me claramente de quando você era apenas um bebê, e agora, aqui está você, um homem lindo e inteligente", começou o texto.

"Cada momento da sua jornada até aqui foi como um filme na minha mente, repleto de orgulho e amor. Sua inteligência brilha em tudo o que faz, e sua beleza vai além do físico, refletindo a bondade e o caráter maravilhosos que você possui. À medida que avançamos na vida, saiba que estaremos sempre aqui para apoiá-lo, celebrar suas conquistas e ajudá-lo nos desafios que surgirem", acrescentou.

A mulher de Luigi completou a homenagem se declarando para o herdeiro. "Você é uma parte fundamental da nossa família, e estamos gratos a Deus por tê-lo como nosso filho. Feliz aniversário, Vicenzo Baricelli, Que este novo ano de vida seja repleto de sucessos, alegrias, realizações e muito amor. Te amamos incondicionalmente além do infinito!", finalizou.

Além de Vicenzo, Luigi e Andreia também são pais de Vittorio Baricelli. O ator ainda é pai de Rúbia Baricelli, fruto de um relacionamento anterior.

Confira a homenagem:

Declaração para a esposa

Luigi Baricelli usou as redes sociais para demonstrar todo o amor que sente pela esposa, Andreia Baricelli. Atualmente morando nos Estados Unidos, o artista compartilhou um registro em que aparece ao lado da amada e se declarou.

"Tudo começa com um olhar, um sorriso compartilhado. Juntos, construímos uma história de amor e cumplicidade. A família que criamos é nosso maior tesouro, repleta de risadas, abraços e momentos inesquecíveis. Com Andreia Baricelli, minha esposa e companheira de vida, sinto-me completo. O amor verdadeiro é a base de tudo, e é isso que celebramos todos os dias", escreveu ele. Veja a postagem!