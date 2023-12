Anahí encanta fãs com homenagem no aniversário de Dulce Maria

Anahí resgata registros super fofos para o aniversário de 38 anos de Dulce Maria e encanta fãs com linda homenagem para a amiga

A cantora mexicana Dulce Maria está completando 38 anos de vida nesta quarta-feira, 6. E nesta data especial, a artista ganhou uma linda homenagem de sua amiga de longa data e companheira no grupo RBD, Anahí.

Em suas redes sociais, a eterna Mía Colucci de Rebelde resgatou alguns registros encantadores com a aniversariante para comemorar a data. Nos stories de seu Instagram, Anahí dividiu curtos vídeos fofos com Dulce durante a Soy Rebelde Tour e aproveitou para lhe escrever um lindo texto.

"Todas as coisas mais lindas do universo para o seu lindo coração. Que sorte ter você e nos encher com sua luz. Te amoooo e agradeço a Deus por sua vida e sua saúde. Feliz aniversário minha bebê linda!", disse a loira.

Nos registros, as duas amigas aparecem em diversos momentos de carinhos nos palcos, dividindo beijinhos, microfones e abraços. Anahí ainda aproveitou para mostrar alguns momentos de Dulce brilhando sozinha no palco, em seus momentos solo na turnê que está em andamento.

Confira a publicação:

Momento Portiñón! Anahí deseja feliz aniversário a nossa ruivinha maravilhosa, Dulce Maria, via stories. É muito amor envolvido 💖🥰🥺pic.twitter.com/0T7zX4uQVe — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) December 6, 2023

Anahí posta foto com amigos do RBD e fãs celebram

Recentemente, a cantora Anahí levou os fãs à loucura ao prestar uma linda homenagem aos seus amigos do grupo RBD. Após se despedirem do Brasil com uma turnê de oito shows, a artista celebrou a união com seus colegas ao compartilhar um clique dos bastidores dos shows no país.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou alguns cliques ao lado de Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckmann e Christian Chávez, além de seu marido, Manuel Velasco Coello, e dos companheiros de seus amigos, Samantha Aquino, Andrés Tovar e Paco Álvarez. No registro, todos apareceram com seus figurinos nas cores da bandeira do Brasil e levaram os fãs à loucura

Na legenda, ela comemorou a união dessa grande família. "Aqui estamos mais fortes do que nunca. Somos FAMÍLIA, somos tribo do amor. Juntos sempre!", disse a cantora. Seus comentários logo foram dominados pelos brasileiros, que estão sentindo falta do grupo mexicano.

"Vou comentar de novo: Se postou foto com a blusa do Brasil é porque está com saudades e se estar com saudade, é porque tá na hora de voltar", brincou um. "Eu tô surtando ou eles estão com saudades do Brasil?", disse outro. "Por favor, voltem ano que vem", suplicou mais um.