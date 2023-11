Anahí posta foto com amigos do RBD e fãs celebram: "Com saudades do Brasil'

Anahí posta foto com amigos do RBD nos bastidores de show e recebe uma chuva de comentários de seus fãs brasileiros; confira!

O grupo RBD acabou de se despedir do Brasil, mas seus fãs já estão com saudades. Mas parece que os seus integrantes também estão! Na noite desta segunda-feira, 27, a cantora Anahí celebrou a união com seus colegas ao compartilhar um clique dos bastidores dos shows no Brasil, que aconteceram entre 9 e 19 de novembro.

Em seu perfil oficial do Instagram, a eterna Mía Colucci compartilhou alguns cliques ao lado de Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckmann e Christian Chávez, além de seu marido, Manuel Velasco Coello, e dos companheiros de seus amigos, Samantha Aquino, Andrés Tovar e Paco Álvarez. No registro, todos apareceram com seus figurinos nas cores da bandeira do Brasil e levaram os fãs à loucura

Na legenda, ela comemorou a união dessa grande família. "Aqui estamos mais fortes do que nunca. Somos FAMÍLIA, somos tribo do amor. Juntos sempre!", disse a cantora. Seus comentários logo foram dominados pelos brasileiros, que estão sentindo falta do grupo mexicano.

"Vou comentar de novo: Se postou foto com a blusa do Brasil é porque está com saudades e se estar com saudade, é porque tá na hora de voltar", brincou um. "Eu tô surtando ou eles estão com saudades do Brasil?", disse outro. "Por favor, voltem ano que vem", suplicou mais um.

Alfonso Herrera comenta possível participação no show do RBD

Com a aproximação do fim da Soy Rebelde Tour, alguns fãs do grupo mexicano RBD especularam sobre possíveis surpresas para o último show da turnê, que acontecerá no México, no dia 21 de dezembro. Os rumores seriam de que o cantor e ator Alfonso Herrera faria uma participação especial na apresentação.

O artista, que ficou de fora da reunião por estar focado em outros projetos, comentou sobre os boatos em entrevista à imprensa mexicana. Na ocasião, ele afirmou que não havia visto nada sobre o possível retorno e ainda confessou estar contente com a turnê dos ex-colegas.

"Posso dizer que estou muito feliz por tudo o que eles estão vivendo. Está tudo incrível, os shows estão incríveis, o sucesso que eles estão tendo… E penso que o mais importante é focar na parte boa. Às vezes, as pessoas só focam em coisas que desviam. Temos que focar na importância que eles têm, como mexicanos, no Brasil, nos Estados Unidos, então é fantástico o que estão conseguindo”, declarou Alfonso.

Em seguida, ele foi questionado se gostaria de receber um convite para participar da apresentação. Negando a pergunta, Poncho disse o motivo pelo qual ele não iria retornar para essa surpresa. "Vou te dizer uma coisa, honestamente, vou estar filmando. Eles sabem que a amizade e o carinho estão muito além de uma presença", finalizou o artista.