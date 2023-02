Ana Paula Siebert mostra comemoração de aniversário ao lado de Roberto Justus

Modelo Ana Paula Siebert completa 35 anos de idade e celebra aniversário em jantar romântico na companhia do marido, Roberto Justus

A modelo Ana Paula Siebert está completando mais um ano de vida neste sábado, 18, e iniciou as comemorações já na noite de sexta-feira, 17!

Nas redes sociais, a influenciadora digital, que está fazendo 35 anos de idade, mostrou que começou a celebrar a data especial já na véspera, em um jantar romântico ao lado marido, o empresário Roberto Justus (67).

Nos stories de seu Instagram, ela compartilhou alguns registros da noite, em que aparece com um look todo preto, que segundo ela, é a cor favorita do amado, com quem está desde 2015 e tem uma filha, Vicky, de dois anos. "Meu presente", declarou a loira em postagem. Justus também surgiu com look all black.

Em seu feed, Ana Paula ainda publicou um vídeo exibindo detalhes do visual escolhido para o jantar especial de aniversário, um vestido midi tomara que caia. "Começando a comemorar! Pronta para jantar com meu amor! (Se existe look mais perfeito que um preto com modelagem impecável, eu desconfio!)", escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Quase caí durra quando te vi pessoalmente", disse a mãe de Ana, Inês Boeing. "É a mulher mais linda e perfeita do Brasil", exaltou uma fã. "Isso sim é mulher, que postura e elegante. Diferenciada", destacou outra. "Feliz aniversário repleto de saúde, realizações… sempre na sua vida", desejou mais uma.

Confira a noite de Ana Paula Siebert na companhia do marido, Roberto Justus:

Ana Paula Siebert encanta ao exibir a filha esquiando pela primeira vez

A mamãe coruja Ana Paula Siebert encheu seu feed de amor e se derreteu ao mostrar um momento encantador de diversão da filha! Em viagem para para Colorado, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e modelo compartilhou a experiência de Vicky pela primeira vez na neve.

Nos stories de seu Instagram, a loira mostrou a habilidade da pequena esquiando na neve. A garotinha fez algumas aulas particulares. "Tem torcida organizada", brincou Ana ao mostrar a filha pegando o jeito para esquiar.

"Eu estou muito orgulhosa da Vicky, porque a professora havia dito que o normal é que crianças da idade dela consigam esquiar uma hora por dia, e ela esquiou muito mais. Na hora de ir embora ela chorou, disse que não queria ir. Eu estava com aquela preocupação: 'Será que ela vai gostar?'", contou ainda a influencer, que depois mostrou que a herdeira queria ir "no lugar de adulto", na pista maior.

