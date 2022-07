Amanda Françozo faz reflexão ao completar 43 anos: "Uma mulher mais evoluída"

A apresentadora Amanda Françozo completou 43 anos nesta quinta-feira, 7, e refletiu sobre o novo ciclo

Amanda Françozocompletou 43 anos de vida nesta quinta-feira, 7.

Para comemorar a data especial, a apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece com um vestido longo, em um parque, e fez uma reflexão sobre a chegada do novo ciclo.

"Meu 7/7 chegou. E quando eu olho nos meus olhos agradeço a persistência, a determinação… os recomeços e até os tropeços, porque eles me trouxeram aqui e me fizeram uma mulher mais evoluída e intensa", afirmou a aniversariante.

E completou: "Que venha essa página em branco do livro da minha vida, e o que eu sei, é que vou escrevê-la todos os dias com muito amor e comprometimento! Obrigada a você, que é meu combustível de carinho! Cheers."

Em outra publicação, Amanda publicou um ensaio fotográfico ao lado da filha, Vitória (2), fruto de seu relacionamento com o empresário Gregor Ferreira, e se declarou para a herdeira. "Meu maior presente! Minha alma gêmea! Minha metadinha! Nesse tempo de vida, descobri que somos partes de muita gente… somos pedacinhos de nós no outro… e do outro em nós! Que a gente possa sempre construir nossa melhor versão com todos esses pedaços juntos!", escreveu ela.

Os seguidores parabenizaram a apresentadora nos comentários. "Parabéns, muita saúde", disse um internauta. "Feliz aniversário! Que Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida e saúde", desejou outra. "Parabéns, Amandinha! Você merece tudo de melhor!! Muita saúde, muito sucesso, trabalho, amor, amigos e família!! Sou sua fã!! Você é incrível!! Aproveita o dia!!", desejou uma fã.

Confira as publicações de Amanda Françozo:

