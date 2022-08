Alok celebra aniversário de 31 anos em avião particular: ''Amo vocês''

DJ e produtor Alok celebra aniversário de 31 anos com festa improvisada em avião particular

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 13h44

O DJ Alok está completando 31 anos nesta sexta-feira, 26. Em turnê internacional – e também com datas nacionais marcadas – o artista brasileiro celebrou o novo ano com uma comemoração intimista e pequena em seu avião particular.

Em clima de agradecimento e a caminho da Festa do Peão em Barretos, o produtor surgiu sorrindo com o seu pequeno bolo de chocolate e aproveitou o momento para agradecer aos seus milhões de fãs pelas felicitações e o carinho.

Ainda em outros registros, ele aparece também comemorando a data festiva com uma multidão de fãs que está curtindo o seu show: "3.1. Obrigado por todas as mensagens de carinho. Amo vocês!", escreveu o artista na legenda da postagem publicada no Instagram.

Alok celebra aniversário de 31 anos com festa improvisada em avião particular: