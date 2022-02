Série sul-coreana 'Round 6' é grande destaque do SAG Awards 2022; confira a lista de vencedores

Em evento presencial, SAG Awards distribui prêmios para os grandes destaques do audiovisual no último ano

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 13h08

No último domingo, 27, aconteceu o SAG Awards 2022, premiação do audiovisual que contempla as melhores produções do ano anterior em inúmeras categorias.

A premiação, que inclusive pode indicar possíveis vencedores do Oscar, aconteceu presencialmente em Hollywood graças à vacinação dos membros presentes. A edição anterior acabou sendo pré-gravada virtualmente para assegurar a saúde de todos.

Um dos grandes destaques da edição foi Round 6, série sul-coreana produzida pela Netflix, que rendeu prêmios de Melhor Ator e Atriz em série dramática para Lee Jung-jae (48) e Jung Ho-yeon (27).

Outro ponto relevante foi a presença de Lady Gaga (35), protagonista do filme Casa Gucci. Após ser esnobada pelo Oscar, a cantora acabou perdendo na categoria de Melhor Atriz para Jessica Chastain (44), que atuou em Os Olhos de Tammy Faye. O filme da diva pop também não conquistou a categoria de Melhor Elenco de Cinema, perdendo para No Ritmo do Coração.

Confira a lista completa de vencedores do SAG Awards 2022:

Melhor Ator Coadjuvante

Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração

Melhor Atriz Coadjuvante

Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor

Melhor Ator em Série de Comédia

Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Melhor Atriz em Série de Comédia

Jean Smart, por Hacks

Melhor Elenco em Série de Comédia

Ted Lasso

Melhor Ator em Série Dramática

Lee Jung-Jae, por Round 6

Melhor Atriz em Série Dramática

Jung Ho-yeon, por Round 6

Melhor Elenco em Série Dramática

Succession

Melhor Atriz de Cinema ou Minissérie

Kate Winslet, por Mare of Easttow

Melhor Ator de Cinema ou Minissérie

Michael Keaton, por Dopesick

Melhor Atriz Principal

Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye

Melhor Ator Principal

Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs

Melhor Elenco de Cinema

No Ritmo do Coração

Melhor Elenco de Dublês em Série

Round 6

Melhor Elenco de Dublês em Cinema

007 - Sem Tempo Para Morrer