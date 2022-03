Carol Castro exibe primeiro registro nos bastidores de seu novo filme, 'Férias Trocadas'

De volta ao trabalho após as férias, Carol Castro chama atenção dos fãs com clique nos bastidores de novo filme

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 12h25

Nesta sexta-feira, 18, Carol Castro (38) agitou a web ao revelar o primeiro clique nos bastidores de seu novo filme, Férias Trocadas.

A atriz apareceu com um look super despojado que é a cara do verão e fez mistério sobre o que vem por aí na trama dirigida por Bruno Barreto (67).

“Vem aí”, escreveu ela na legenda da publicação. Vale lembrar que recentemente a morena estrelou a série Insânia, produzida pela Star+.

Os fãs não esconderam a ansiedade nos comentários. “Já quero ver”, disse um. “Se tem você já sei que é bom”, disparou outro. “Linda como sempre”, elogiou mais um.

Recentemente, a gata aproveitou o período de férias antes das gravações numa viagem paradisíaca pelo litoral da Colômbia.