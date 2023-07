Roseli Tavares diz: 'A pecuária é um sonho'

A pecuarista Roseli Tavares fala sobre a sua verdadeira vocação

Proprietária de cinco fazendas no interior de Goiás, Roseli Tavares (63) é mineira, mas foi no Estado do centro-oeste brasileiro que descobriu sua verdadeira vocação: a agropecuária. “Cresci no campo e, mesmo quando menina, sempre busquei aprender sobre criação de gado. O agro é comida, é vida. A pecuária, um sonho”, avalia ela, que trabalha com compra e venda de gado de corte.

Com muito carisma, Roseli venceu as barreiras do preconceito e deixou para trás a vergonha de ser ‘jeca’, como ela mesma diz. “Ser ‘jeca’ te torna mais carismática e menos arrogante. O meu dinheiro não muda meu jeito de ser. Para mim, tanto faz tomar água de bica ou Acqua Panna”, brinca. A personalidade simples e o sotaque caipira só a impulsionaram. Atualmente, por exemplo, mais de 23000 pessoas acompanham sua rotina nas redes sociais. “As pessoas acham que o povo do agro não pode ser chique. Tem que andar de botina suja, falar errado... Meus pais sempre foram simplesinhos. Quem realmente tem, não precisa provar”, afirma ela.

Formada em Design de Interiores, Roseli conheceu o mundo por meio da agropecuária. Fluente em espanhol e inglês, ela almeja chegar cada vez mais longe. “O agro é um setor que não tem como dar errado. Para mim, é um prazer atuar para ele e honrar o legado que meu pai deixou”, reflete.