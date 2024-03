Pecuarista Nahyla Macedo se entrega à paixão do campo: 'Lugar para brilhar'

Após cinco anos atuando em sua formação, a jovem pecuarista decidiu abrir mão de tudo para cuidar de fazenda junto com seus pais

Reencontrar o caminho para o campo trouxe muito mais leveza e alegria para a vida de Nahyla Macedo (29). Pecuarista de sucessão familiar, ela foi influenciada pelos pais a cursar Engenharia Elétrica e chegou até a fazer uma pós-graduação em Segurança do Trabalho, mas embora tenha se dedicado por cinco anos à carreira, sempre sentiu o chamado para retornar às raízes. “Fui além do meu limite. Quando você atua em algo que não ama, tudo se torna ainda mais pesado do que realmente é”, relembra ela.

No comando da Fazenda Ponte Grande Barreiro, em Iturama, Minas Gerais, ela atua na pecuária de leite e com gado de cria, e mostra detalhes de sua rotina nas redes sociais, em que soma mais de 81 mil seguidores, destacando-se como mais uma voz feminina influente no setor. “Minha maior satisfação é levar alegria e leveza para todo mundo que me acompanha. Toda mulher tem o seu jeito único e seu lugar para brilhar”, afirma ela.

FOTO: MAX VÍDEO PRODUTORA