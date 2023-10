Andressa Biata sempre teve uma certeza em sua vida: “O agro já estava desenhado para mim desde que nasci”

Paulista de Fernandópolis, publicitária por formação, filha e neta de pecuaristas e junto das coisas da terra por vocação. Andressa Biata é workaholic. Hoje, divide o seu dia entre ser empresária, agroinfluencer, sócia, esposa e mãe.

A vida é feita de poucas certezas. Imprevistos, mudanças e zigue-zagues fazem parte do cotidiano diário de cada um de nós. Mas, e as tais poucas certezas? Porque sim, elas existem.

De Fernandópolis, interior de São Paulo, para Costa Rica, interior de Mato Grosso do Sul: a vida na terra e a paixão pelo agro sempre estiveram no DNA de Andressa Biata, uma workaholic nata, de 39 anos.

Mulher do agro, ela é trabalhadora incansável e multifacetada. Esposa de Rafael Rezende, 34, e mãe coruja e ciumenta de seu pequeno João, de três anos.

O marido é médico veterinário e empresário do setor do agro. O casal possui a empresa Ruraiz Pecuária, que, entre outras atividades, atua na compra e venda de fazendas e transporte de gado.

E como o agro se fez presente para Andressa? “Era o que tinha que ser para minha vida. Acho que já estava desenhado desde sempre”.

De fala articulada e convicta de suas ideias, a publicitária de formação, afirma que ao longo da vida, ela carregou as experiências para chegar aonde chegou. “Eu estou no agro profissionalmente há cinco anos”.

Sobre as certezas da vida, como Andressa faz questão de ressaltar, o agro já estava mesmo em seu DNA. “Sou filha e neta de pecuaristas por parte de mãe e de pai”, frisa assumindo sua vocação para as coisas da terra.

Desde criança, ela sempre gostou do agro, ou ainda, como ela mesma disse: “eu sempre amei o agro”, mesmo quando não atuava no setor.

Haja 24 horas diárias para tudo o que Andressa tem que fazer, em várias frentes dentro do agro. Além de trabalhar na fazenda, é embaixadora do Agrishow e, segundo ela, “foi aí que começou minha carreira do digital no agro. É uma parte importante do meu trabalho”.

Andressa formou um grupo chamado Agroligadas, em Costa Rica, no qual ela e mais outras cinco mulheres realizam ações que levam informações do campo para a cidade, para as escolas e entre as pecuaristas e agricultoras da região.

Mesmo sendo a coordenadora, ao falar do trabalho desenvolvido pelo grupo, ela sempre usa o pronome e o verbo no plural. “Nós somos um time de coordenadoras, na verdade”, enfatiza.

Andressa conecta as pessoas, e isto é uma parte importante de seu trabalho. Mas não apenas pessoas. Ela tem uma coleção de acessórios assinados, como brincos e colares. “Eu conecto as marcas, não necessariamente apenas do agro. Eu desenvolvi uma collab com a Carina Martellini há três anos”.

Até o final de 2023, ela vai lançar mais produtos com a marca. E tem mais: Andressa fará um desfile em um cruzeiro para as mulheres do agro. Afinal, para quem frequentou o São Paulo Fashion Week por anos, é natural o interesse e, por consequência, o desenvolvimento de um trabalho no setor da moda e acessórios vinculados ao agro. “E o agrofashion, um desfile para mais de 350 mulheres e com duas marcas já confirmadas”.

Aquele estereótipo de vida calma e de tranquilidade do campo, na verdade, não se aplica a mulheres iguais a Andressa Biata.

O ritmo de vida na Fazenda São João do Pontal, na vizinha cidade de Alcinópolis (MS), na empresa, nas reuniões, nos eventos é intenso. Em suas palavras, “eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, com muitos projetos, com a graça de Deus”.