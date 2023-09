Woody Allen revela que cogita a aposentadoria e entrega motivo

Woody Allen cogita se aposentar do cinema por causa de um detalhe do mercado cinematográfico

O cineastaWoody Allen, de 87 anos, confessou que cogita se aposentar do universo do cinema e um dos motivos ser um detalhe do mercado cinematográfico. Em entrevista na revista Variety, ele contou que sente a dificuldade em conseguir patrocínio para os filmes no momento atual e que isso é um dos motivos para pensar muito bem antes de decidir fazer um novo filme.

“Tenho tantas ideias para filmes que ficaria tentado a fazer, se fosse fácil de financiar. Mas, além disso, não sei se tenho a mesma coragem de sair e gastar muito tempo arrecadando dinheiro”, afirmou ele.

E completou: "Eu estava pensando que este é meu 50º filme e tenho que decidir se quero fazer mais filmes. Há duas coisas que pensei. Uma delas é que é sempre uma grande dor de cabeça arrecadar dinheiro para um filme. E eu quero passar por isso? Fazer o filme é uma coisa, mas arrecadar dinheiro para isso, você sabe, é tedioso e nada glamoroso. E agora, se alguém sair das sombras e disser: ‘Vou te dar dinheiro para fazer seu filme’. Isso seria um fator influente na realização de outro filme. E a outra coisa é para onde os filmes foram. Não gosto da ideia – e não conheço nenhum diretor que goste – de fazer um filme e depois de duas semanas ele estar na televisão ou no streaming".

Acusação de abuso sexual

Em outro trecho da entrevista, Woody Allen comentou sobre a acusação de abuso sexual feita por sua filha, Dylan Farrow, o que abalou a sua reputação nos Estados Unidos. Ele foi questionado sobre qual foi a sua resposta às acusações e respondeu: “Minha reação sempre foi a mesma. A situação foi investigada por duas pessoas, dois grandes órgãos de investigação. E, ambos, após longas investigações detalhadas, concluíram que não havia mérito nessas acusações, o que, você sabe, é exatamente como escrevi no meu livro ‘Apropos of Nothing’. Não havia nada disso. O fato de persistir sempre me faz pensar que talvez as pessoas gostem da ideia de que isso persista. Você sabe, talvez haja algo atraente para as pessoas. Mas por que? Não sei o que você pode fazer além de investigar, o que eles fizeram meticulosamente. Eles falaram com todos os envolvidos e ambos chegaram exatamente à mesma conclusão”, afirmou.

Ao ser questionado se reencontrou a filha após a polêmica, ele negou. “Não. Sempre estou disposto a isso, mas não”, comentou. O cineasta ainda comentou se considerou que foi cancelado por causa da acusação. "Eu sinto que se você for cancelado, esta é a cultura pela qual você deve ser cancelado. Eu simplesmente acho isso tudo tão bobo. Eu não penso sobre isso. Não sei o que significa ser cancelado. Eu sei que ao longo dos anos tudo tem sido igual para mim. Eu faço meus filmes. O que mudou foi a apresentação dos filmes. Você sabe, eu trabalho e é a mesma rotina para mim. Eu escrevo o roteiro, angario o dinheiro, faço o filme, gravo, edito, sai. A diferença não é da cultura do cancelamento. A diferença é a forma como apresentam os filmes. É essa a grande mudança", afirmou.